Luis Abinader es vinculado a sociedades panameñas en los Papeles de Pandora

EFE

Santo Domingo, RD.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, es uno de los 14 líderes mundiales en activo que, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), escondieron miles de millones de dólares para no pagar impuestos.

Los documentos filtrados y analizados por 600 periodistas de 150 medios, entre ellos el dominicano Grupo SIN, que publica la información en la versión digital de Noticias SIN, "muestran que Abinader está vinculado a dos sociedades en Panamá: Littlecot, Inc, que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso, S.A., de la que los tres hermanos son accionistas".



Los bautizados como Papeles de Pandora revelan que "ambas compañías fueron creadas antes de que Abinader se convirtiera en presidente. Littlecot fue creada en 2011 y Padreso en 2014.



Los documentos muestran que fueron incorporadas como tenedoras de activos en República Dominicana, pero no incluyen detalles sobre dichos activos", según publica Noticias SIN.



El primer mandatario dominicano "dijo a ICIJ que Littlecot, Inc, controla una propiedad familiar en la zona de La Romana, mientras que Padreso S.A. tiene acciones en otras seis empresas que poseen propiedades y terrenos, mayormente de la Universidad O&M de su familia", añade el texto.



El documento divulgado este domingo pone el foco en las finanzas secretas de más de 300 funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y generales de más de 90 países de todo el mundo.