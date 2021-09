Abogado de Erick Randiel Mosquea lo insta a “enfrentar el sistema”

Santo Domingo, RD

El abogado de Erick Randiel Mosquea, sindicado como el principal cabecilla de la Operación Falcón, negó que su defendido tenga relación alguna con el decomiso de 1,789 kilos de drogas que fue incautado en Puerto Rico en 2017, como hace constar el ministerio público en el expediente acusatorio contra los involucrados en la red.

Edwin Prado, al hacer la aclaración, dijo que el único expediente que tiene su defendido en esa isla data del año 2013, donde “se le implica en una conspiración para importar drogas”. Indicó que representa a Mosquea desde ese año cuando fue contratado para conocer ese caso, por el cual cumplen condena tres imputados.

“Cuando fueron a arrestar a Sandy Hernández Mieses, ciudadano dominicano que vivía en aquel entonces en Cataño, Puerto Rico, los agentes de la Hice, no de la DEA, y esa agencia cuando fue a arrestar a Sandy con una orden de arresto ilegalmente allanó la residencia, empezó a buscar por toda la casa y encontraron los 1,789 kilos y por ese caso fue acusado en un pliego acusatorio aparte el señor Sandy Hernández Mieses y otros dos dominicanos más, en cuya acusación asegura que no se hace mención de Mosquea, porque no estaba en el lugar del allanamiento”, detalló Prado, al ser entrevistado anoche desde Puerto Rico por el periodista Roberto Cavada para Telenoticias.

Explicó que los hechos por los que se acusa a su cliente en Puerto Rico ocurrieron entre enero y mayo de 2013, pero que nunca ha sido tenido por narcotráfico.

Por el caso Falcón hay unas 23 personas detenidas, entre ellas los padres de Mosquea, quien es sindicado como el cabecilla de la presunta red de narcotráfico y lavado de activos, considerada por las autoridades del ministerio público como la más grande que se haya registrado en el país hasta el momento.

Según la acusación, para el 2012 Mosquea traficaba al menos 2,500 kilos de drogas a la semana, lo que le permitió acumular inversiones por al menos 10 mil millones de pesos en lavado de activos producto del narcotráfico, incrementando sus operaciones a partir de 2017. Se encuentra prófugo junto a otros dos implicados en el caso.

Desconoce paradero

Según el abogado Edwin Prado no ha tenido comunicación con Mosquea en las últimas semanas y asegura desconocer su paradero, por lo que asegura está poniendo sus asuntos en orden para enfrentar el sistema.

“Me parece que él está poniendo las cosas en orden para tomar las decisiones correctas en cuando a su caso”, declaró. Prado instó al fugitivo a poner sus asuntos al día y que enfrente el sistema. Es mi mejor consejo, prepárate, arregla tus cosas y vamos a enfrentar el sistema”.

Entiende que el caso ha tomado un matiz político, “y cuando la política entra en asuntos de índole de procesamiento criminal tiende la justicia a no ser objetiva”.

Por tal razón se mostró de acuerdo con que Mosquea sea procesado en Estados Unidos.