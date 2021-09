¿Cómo fue el operativo que detuvo a banda que robaba carros en Nueva Yorky los enviaba a RD?

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Por dos años el Departamento de Policía de Nueva York estuvo tras la pista de una banda dedicada a robar en varias zonas de esa ciudad, y el pasado martes asestó lo que podría ser un golpe mortal para ese grupo en particular.

La redada, presenciada por periodistas del diario amNew York, se llevó a cabo a tempranas horas del pasado martes, culminando en el arresto de nueve individuos y la recuperación de doce vehículos hurtados.

Fue un operativo amplio, en el que en redadas simultáneas apresaron a sospechosos mientras agentes penetraban varios almacenes y negocios de automóviles, ubicados en varios lugares de la “Gran Manzana” en búsqueda de evidencias, encontrando vehículos de marcas Honda y Acura.

De acuerdo con amNew York, la policía neoyorquina utilizó en esta investigación utilizó videos de vigilancia, cámaras encubiertas y tecnología de reconocimiento de matrículas (LPR, por sus siglas en inglés) que les ayudó a rastrear y observar a las personas que traían vehículos robados.

Igualmente “pincharon” exitosamente nueve líneas telefónicas, facilitando la operación, que fue retrasada por las dificultades presentadas por la pandemia del coronavirus.

En adición a lo anterior, los agentes policiales también recibieron información de los comunitarios de las áreas más afectadas por la actividad de la banda.

Por lo menos de 300

El comandante de la Unidad de Delitos Automotrices, Robert LaPollo, le aseguró a amNew York que esta banda robó al menos 300 vehículos, de los cuales la policía ha podido recuperar unos 100.

“Robaron al menos 300 vehículos. Son 300 víctimas que se despertaron una mañana y descubrieron que sus autos no estaban allí. Esa es la gente que no pudo ir a trabajar. Esa es la gente que no podía llevar a sus hijos a la escuela. Este equipo ha sido cerrado y no veremos este tipo de tasa de robo por un tiempo en la ciudad de Nueva York", dijo LaPollo.

Las víctimas

Según fuentes policiales del mencionado diario, algunas de las personas que le robaron su vehículo lograron recuperar parte de sus pérdidas a través de sus compañías de seguros, mientras que los que no tienen deben esperar a que la policía recupere el automóvil.

Modus operandi

La policía indicó que esta banda utilizaba una página web en la que podían obtener un código de llave, al que luego se entregaba a un cerrajero que le diseñaba llave de carro electrónica para abrir sin problemas el vehículo.

Una vez dentro usaban un dispositivo de reprogramación automática para poder encender el motor del automóvil.

Esto engaña al sistema del vehículo, provocando que la creación de un nuevo código de llave que se vincula con la nueva llave que tiene el criminal, un proceso que le toma alrededor de cinco minutos, de acuerdo con la policía neoyorquina.

Tras el robo exitoso, las autoridades aseguran que los ladrones modifican el número de identificación del vehículo y la matrícula de la placa utilizando papeles fraudulentos, vendiéndolos a nivel local a través de Facebook Marketplace, mientras que otros eran enviados a República Dominicana.