Diputados cuestionan el rechazo de Leonel a una reforma constitucional

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Diputados de distintas bancadas se mostraron contrarios a las expresiones del expresidente Leonel Fernández, de que es “absolutamente innecesario” reformar la Constitución.

Legisladores de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), y Reformista Social Cristiano (PRSC), coincidieron en que el exmandatario está tratando de evitar la modificación de "su Carta Magna" del año 2010.

El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Julio Fulcar, comentó que, como lo ha dicho el presidente, Luis Abinader, en una hipotética reforma no se tocaría lo relación sobre la reelección presidencial, si no lo referente a la independencia del procurador general y "otros elementos" que no especificó.

"Tenemos en la República Dominicana que acabar con eso de que la Constitución se reforme para favorecer a tal o cual persona, no debemos hacer más baches a la Constitución, hay que hacer reformas para resolver problemas cruciales para el país", expresó Fulcar, al tiempo que dijo que los detalles de una posible reforma a la Constitución serán tratados en la mesa del Diálogo Nacional.

Por otro lado, Víctor Suárez, diputados del PLD, dijo desconocer el alcance de la propuesta para reformar la Constitución, y que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para proponer una.

En ese sentido, crítico las expresiones del expresidente Fernández, alegando que intenta "proteger" la reforma constitucional aprobada en sus años de gobierno.

"Leonel sometió la del 2010 y de ahí en adelante entiende que no se puede tocar la Constitución y eso es un error de su parte", comentó Suárez.

Mientras que Máximo Castro, del PRSC, tuvo una opinión similar, no oponiéndose a conocer una propuesta de reforma constitucional y señalando el aparente afán del exmandatario por "defender" la Carta Magna.

"Respeto cuando un líder de esa naturaleza hace un pronunciamiento, pero él lo que cuida es ese articulado de que él es el guardián de la Constitución realmente dicen que la Constitución del 2010 es la de él y realmente el tiene que darle algún celo que otro la quiera promover para hacer alguna reforma", dijo Castro.