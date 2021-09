Abogado critica a Yeni Berenice y pide a Miriam Germán "que lea" el expediente de Falcón

Yadimir Crespo| Lenin Ramos | María de los Ángeles

Santiago, R.D.

Abogados de varios imputados en la Operación Falcón dijeron que apenas este sábado al mediodía fue que recibieron el documento de solicitud de medida de coerción contra los imputados sobre el caso de lavado de activos y narcotráfico.

“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado), como ustedes pueden notar es bien voluminosa, la estamos analizando y despejando prueba por prueba para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pero nosotros todavía no hemos estudiado a fondo (la solicitud)”, dijo Elvin Acosta, quien representa a cinco de los imputados.

Y señaló que van a solicitar el aplazamiento de la audiencia.

Mientras que el abogado Santiago Peralta dijo que se ha vendido un "show mediático" y cuestionó la forma de operar de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

“Es bueno que la magistrada Miriam Germán, que en el caso de Odebrecht dijo que ese expediente estaba vacío y no tenía pruebas que lo sustentara, que ella también lea esto. Ahí hay personas que eran empleados que simplemente por una llamada…, no tienen nada a su nombre, no tienen que ocuparon, no tienen dinero, entonces se está cometiendo un atropello. Vendiendo un "boom" en la prensa…”, expresó Peralta.

Peralta señaló que hay imputados a los que no se les dice qué se les ocupó, y esos imputados tienen familia.

"Es importante que ya en la recta final, Miriam Germán no deje que una persona que lo que busca es populismo, publicidad le mande su carrera”, dijo, refriéndose a la procuradora adjunta Yeni Berenice.