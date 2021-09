Insultan abogado luego de envío a prisión expelotero Encarnación

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

Luego de conocerse la medida de tres meses de prisión preventiva contra el ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación Santiago, familiares y allegados del acusado vociferaban consignas e improperios contra el abogado de la querellante, a quien acusaban de “busca chelé”.

A la salida de la sala de audiencia los impropeios contra Carlos Balcácer incluyeron epítetos impublicables.

“Justicia vendida, mentira, busca chelé, vendedor, él es inocente “, eran parte de los términos que utilizaban en su contra.

Balcácer, a la salida del la sala de audiencia, ofreció declaraciones a la prensa que esperaba en las afueras del tribunal, pero fue imposible escuchar, ya que se produjo en medio del incidente.

Al momento de Encarnación ser trasladado al cuarto nivel del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, compueblanos y amigos llegaron hasta allí para darle apoyo y pedir "justicia por Encarnación, él es inocente".

Carlos Morel, uno de sus representantes legales, señaló que existe una serie de irregularidades e incoherencias en el proceso, al considerar que no hay una pesquisa que establezca la conducta de la niña, además de que existe un audio que señala que la menor fue manipulada.

Asimismo, indicó que para el tipo de declaración presentada es importante señalar el tiempo, debido a que la denuncia se realizó dos meses después que suceden los hechos y se querellan cuatro meses después, sin utilizar los elementos de prueba para ser analizado por el acusado y así determinar su comportamiento

Sin embargo, el fiscal Francisco Sabá destacó que los argumentos presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para que el juez, acogiera la solicitud de medida de coerción en contra de Encarnación.

Familia

Dentro amigos que se manifestaban por la libertad del exjugador de Grandes Ligas , se encontró a su expareja, Rosario Abreu, quien aseguró que el expelotero es inocente y que por causa de la querellante terminó su relación con él.

"Por esa señora, por la manipulación que yo misma no aguantaba. Ella me llamaba, me insultaba y me decia cosas", dijo.

Parientes y compueblanos aseguraron que Encarnación es un hombre "bueno" y que lucharán por limpiar su nombre y, de ser posible, apelar, al considerar que la madre de la niña solo busca dinero.

“Eso es una injusticia, lamentablemente no lo vamos a permitir, para que se lleve a las últimas consecuencias y sea limpiado el nombre de nuestra familia, porque todo el mundo sabe de dónde venimos y quiénes somos”, dijo Fernando Contreras, allegado a Encarnación.