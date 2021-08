Abinader salió bien parado

Guarionex Rosa

Ya pasaron las celebraciones del primer aniversario del gobierno de Luis Abinader, con todas sus pompas en las escalinatas del Palacio Nacional, las rendiciones de memorias de los departamentos y el discurso principal, pero faltaría algo: y de la reelección qué.

?Abinader no quiso hablar del tema. Cuando concurrió al Desayuno del Grupo Corripio, si bien no puso cara fea ante la pregunta sobre la reelección, se hizo notorio que el tema no está ahora en el tapete ni entre los asuntos que acapararán su atención y su gusto. ?Todo eso está bien pero lo probable es que la reelección aflorará con fuerza dentro de algunos meses, quizás mucho antes de que se proponga la modificación constitucional anunciada en el discurso principal. Esa modificación podría rehabilitar a Danilo Medina. ?Para qué adelantar, por parte del presidente, quien salió bien parado de sus temas principales, la mejoría de la economía, el ataque a la pandemia, la vuelta a las aulas presenciales, las obras públicas, carreteras y caminos, el impulso al turismo y a las zonas francas, su aspiración a reelegirse.

?Abinader está demasiado adelante de los contrarios más reconocidos como los ex presidentes Fernández y Medina, que de una u otra forma, serían los candidatos de sus respectivos partidos que pudieran reorganizar con “una ayudita” del gobierno vigente.

?Ahora el tema de la reelección sería al parecer una distracción para Abinader, quien tras su programa anunciado en el discurso desde las escalinatas del Palacio Nacional, dejó pensativo a los líderes políticos, a quienes pidió apoyo para emprender reformas.

Abinader tiene que saber nadar y guardar la ropa porque faltan menos de tres años para la fecha de elección en el 2024 y el mar tranquilo en que navega el bote del estado pudiera ser removido por golpes del populacho que aspira a cosas mejores que las que tiene ahora y que no le suban más los precios e impuestos. ?Si los apostadores de Londres fueran a poner sus apuestas ahora de seguro lo harían por Abinader. Que Fernández y Medina no tienen dolientes, ni pensar que no. El primero tiene un ejército de activistas tratando de engordar la Fuerza del Pueblo y el otro, reorganiza el PLD.

? Los dos hombres públicos, Fernández, 3 veces presidente y Medina 2, arrastran las mayores denuncias de corrupción de que se tengan informes. Los dos líderes tienen un puñadito de partidarios en los tribunales pendientes de una justicia que se cree independiente.

?Abinader no tiene hasta ahora esa camándula. Cuando uno de sus partidarios, Leonardo Faña, de quien se dice que es cercano al ex presidente Mejía, se vio envuelto en una corrupción sexual, se le apartó del cargo. La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, salió del puesto tras presentar un patrimonio exagerado de RD$74 millones. Más tarde Luis M. Dicent, a la sazón administrador de la Lotería Nacional, fue sacado del cargo tras un escándalo.

?El presidente, quien ha hablado varias veces de que la justicia y sus ministeriales deben ser independientes, tiene en lo adelante para seguir demostrando que no quiere corruptos a su lado y que no participará en negociaciones que permitan a los que están ahora ante la justicia, liberarse de sentencias.

????Abinader muy medido

?El primer año de Abinader lo ha presentado ante el público como un estadista muy medido. Los grandes problemas como la pandemia, el percance de las escuelas y los tantos despidos que poco a poco se han ido corrigiendo lo catalogan como hombre prudente.

?Ante los dolores y sufrimientos de la población debido a la pandemia y la indisciplina de quienes han rehusado vacunarse, agravando más el problema, el gobernante recurrió a las letras que hizo popular al cantante norteamericano Otis Reading: “trata con un poquito de ternura”.

?De esa forma Abinader se echó a cuestas el estímulo a los atletas que fueron a Tokio; sacó a los medallistas de la pobreza extrema en que han vivido en sus campos con ayuda económica y promesa de que le abriría el camino para que compren viviendas.

?Al término de su primer año Abinader dejó mejor plantado a los médicos veteranos que recibían miseria de jubilación, entregó reconocimientos a los maestros de la medicina y a los médicos. Esos buenos tratos tenían muchos años de espera.

?El gobernante cobrará sus réditos más adelante cuando gente que está en su partido y posiblemente en su círculo comience a buscar quién será un buen candidato para el 2024, sobre todo si entre los trepadores que andan ahora buscando un puesto bien rentado aunque tengan que apelar a la bravuconería, o al paciente político que gobierna.

Durante su primer año, Abinader se manejó con la discreción como cuando compró vacunas a China Popular sin preocuparse por lo que dirían opiniones del exterior. Así se hizo el jueves con el anuncio de que el gobierno compró el 49% la Refinería Dominicana de Petróleo por 74 millones de euros. ?Al presidente le quedan pendiente varios temas de los que llaman de consenso como la reforma constitucional, la reforma fiscal, el incremento de la deuda para la construcción de grandes públicas, el sector eléctrico, la modernización del estado y la cada vez más brutal Policía Nacional.

????PLD se queja

Ni pensar que Abinader no esperaría tras su primer año las quejas opositoras. En nombre del Partido de la Liberación Dominicana, su secretario general y ex senador, Charlie Mariotti dijo: “la sociedad votó por un cambio. Sin embargo a un año de gestión, la insatisfacción es evidente”.

?Con todo, el presidente Abinader tiene un respaldo notable de los que se expresan por medios de televisión y de los que opinan en programas en vivo; cosecha críticas por asuntos que le atañen a los consumidores como el precio del pollo y los precios de muchos productos al parecer subidos de valor por la especulación y la arbitrariedad de los minoristas.