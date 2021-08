MINERD, entre el éxito y el fracaso

Ángel Lockward

Santo Domingo, RD

El Ministerio de Educación, sin lugar a dudas concluyó una jornada importante para el país, puesto que desarrolló en medio de dificultades inusuales el año escolar en el curso de la Pandemia del Covid 19 con métodos novedosos utilizando la experiencia acumulada de enseñanza a través de los medios de comunicación: Un logro inobjetable.

Viene desde luego la nueva jornada prevista a iniciarse en el mes de septiembre que el Presidente Abinader anuncia que será presencial.

Se plantean ante la opinión pública dos temas ligados a esa nueva etapa, el primero, la renovación de las escuelas que tras más de un año sin uso, están deterioradas: algunas simplemente destruidas. Rehabilitarlas en un mes y medio y en ocasiones construirlas, no será fácil, sobre todo si se someten a licitaciones públicas que requieren de un tiempo que no hay. El segundo es más completo, se refiere a la habilitación y entrega de los medios tecnológicos.

En diciembre del 2020 el Minerd, en el marco de la emergencia declarada por el Congreso Nacional – que no incluyó este tema – se licitaron más de RD$ 10 mil millones en equipos – computadoras y tablas para los estudiantes y maestros – , los contratos correspondientes se firmaron a finales del año y consecuentemente, las empresas, más de 100, iniciaron la colocación de las órdenes de compra correspondientes tras recibir varios miles de millones de pesos en avances: Esos equipos no llegaron a tiempo.

Otros equipos comprados a través del PNUD, mecanismo más eficiente, sí llegaron por la cantidad de varios cientos de miles. Pero, carecían de programas y tomaba tiempo colocarles los software, en consecuencia, no se podían utilizar hasta tanto fueran habilitados. Eso está en curso… quizás, pendiente.

Otro serio problema – no resuelto todavía – es que de las poco más de 7 mil escuelas, unas 2 mil, carecen de posibilidad de conectividad a través de las prestadoras de servicios: Algo no previsto o sin solución aun.

Sin conectividad los equipos no sirven al propósito educativo puesto que, no pueden ser monitoreadas clases ni las tareas, la presencia de los estudiantes, ni hay acceso a los libros, bibliotecas, etc., pero sobre todo, no pueden ser ubicados los equipos y el Estado no debe lanzar 2.5 millones de equipos valorados en más de RD$ 15 mil millones de pesos a la calle sin control… pues más de un estudiante los venderá o empeñara y no pocos padres irresponsables los cambiaran por romo: Esos equipos son propiedad del Estado y requieren de un aditamento que permita su localización… si hay conectividad.

Finalizando el año escolar llegaron al país las primeras partidas de equipos adjudicados en las licitaciones de diciembre pasado: Todavía sin la solución para equiparlos con los programas – por cuestiones de tiempo - y un tercio del alumnado, sin conectividad contratable. Eso indica que los funcionarios del MINERD de esta área, no tendrán vacaciones para, en un esfuerzo muy grande, tratar de preparar esos equipos.

Desde el Gobierno, en que con frecuencia algunos actúan contradictoriamente fruto de su naturaleza frankensteinca por estar compuesto de piezas de diversos cuerpos, le despachan el misil más contundente – y desproporcionado - al Minerd, al anularle las licitaciones de diciembre y los contratos firmados en base a ellas: Resultado, de prevalecer esas resoluciones de Compras y Contrataciones, son ilícitos los pagos por varios miles de millones sobre esos contratos y el MINERD está impedido de realizar los desembolsos pendientes cuando terminen de llegar los equipos.

Que los proveedores demanden al Gobierno es el menor de los males, porque sobre la base de las argumentaciones de Compras y Contrataciones, que remite su resolución a Contraloría para que no procese pagos y a la Cámara de Cuentas para que audite, las argumentaciones penales pueden dar lugar a procesos, incómodos y que en realidad… carecen de fundamento, empero en el momento en que vivimos… no hay garantías de nada y menos de sentido común.

La prensa recoge esta semana que el MINERD recurrió por ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, algo normal, aunque no es tan obvio que recurriera a los mismos togados que utilizaba la Administración anterior y sobre cuyas actuaciones la entidad había indicado reparos: En resumen, la sociedad civil reprueba las licitaciones a través de Compras y Contrataciones y el PRM se auxilia de los abogados utilizados por el PLD… es de película.

El Juez que conozca de la Solicitud de Medida Cautelar interpuesta por el Minerd – Departamento que erróneamente invitó a los contratistas - en vez de demandarlos en intervención – tendrá que evaluar si las condiciones para dictar medidas cautelares se dan: a) La Medida Cautelar puede dejar sin sentido la sentencia de un recurso contencioso? Se argumentaba que sí, puesto que el Recurso Contencioso que puede ser fallado en dos años encontrará contratos ya ejecutados y carecerá de objeto y esa no es la naturaleza de la potestad cautelar.

El Juez ponderará si hay apariencia de buen derecho. Contrataciones puede argumentar que no, puesto que según esa entidad hay fallos en las licitaciones en cuanto al derecho a la defensa de las sociedades perjudicadas, el MINERD por su parte, concluirá que si hay fumus boni iuris y finalmente, entrará a considerarse el tema del orden público y si se afecta el interés de terceros… y están los dos, pues las resoluciones afectan el interés públicos y al mismo tiempo afectan interés de los recurrentes jerárquicos que obtuvieron ganancia en Compras y Contrataciones.

Podríamos estar ante la posibilidad de una medida cautelosa, más que cautelar dependiendo del Juez y, desde luego, lo mejor sería que la Sala apoderada conozca a la mayor brevedad en juicio oral público y contradictorio – que sería un precedente - el Recurso Contencioso interpuesto por el MINERD, pues cualquier solución cautelar, será definitiva y dejará sin objeto el Recurso Contencioso, algo contrario a derecho.