Clausuran el centro Emaús

Santo Domingo, RD

El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), José García Ramírez, informó que luego de la recomendación del cierre inmediato del Centro de Atención Emaús, donde viven decenas de enajenados mentales en condiciones deplorables, esas personas serán trasladados a diversos asilos.

En una carta enviada a Listín Diario, informa que gracias al trabajo periodístico realizado por este medio procedieron a la recomendación del cierre inmediato, además de pedir que se investiguen a sus directivos.

“Gracias a la divulgación de ese caso se ha recomendado el cierre inmediato del mismo por violar todas las normas que permiten el funcionamiento de una entidad de tal naturaleza. Respondimos a la solicitud de la primera dama de la República Raquel Arbaje y presentamos la situación al Ministerio de Salud Pública solicitando investigar a cada uno de sus directivos, para los fines de lugar”, dijo el funcionario.

Precisó, además, que Conape trasladará a diferentes asilos a los adultos mayores envueltos en el caso, para proveer el tratamiento personalizado que cada caso requiere..

De acuerdo a la comisión que acudió a evaluar el lugar, en el centro hay 21 personas de todas las edades y en condiciones infrahumanas, “algunos desnudos, otros con harapos”.

De igual forma, pudo identificar varias personas encerradas en celdas sin iluminar, sin baños y con un espacio con un agujero donde aparentemente hacen sus necesidades fisiológicas.

“En ninguna de las celdas identificamos tomas de agua y lo que usan de baño es un espacio maloliente; uno de los baños del pabellón de mujeres está habitado por un paciente de sexo masculino el cual no sale del lugar”, dice el informe.

Agregan que en el centro no se evidencia ningún colchón, tampoco un área para guardar ropas, solo dos habitaciones con camas correspondientes a la seguridad y a una de los pacientes recuperada que ayuda con la limpieza. “El centro no cuenta con un expediente clínico de los pacientes; la pastora (Belkys Castillo, propietaria) refiere que ninguno tiene identificación, pero tampoco crearon expediente con los nombres con que los identificaron, o sea el centro no cuenta con expediente civil, ni clínico de estas personas”, indican.

El Listín Diario, a través del periodista Florentino Durán, publicó un reportaje denominado “A 32 enajenados les faltan alimentos, ropas, utensilios y atenciones en hogar de Higüey” que dio la voz de alarma a las autoridades.