El tabaquismo es la tercera causa de infartos en el país

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

El tabaquismo fue la tercera causa de infarto, de 3,731 ocurridos en un año y que fueron llevados a las unidades de hemodinamia o cateterismo de 12 hospitales del país, donde la mayoría corresponde a personas con hipertensión arterial y diabetes.

Así lo arrojó un estudio realizado por la Sociedad Dominicana de Cardiología titulado: Registro nacional multicéntrico angioplastía para valorar características epidemiológicas síndromes coronarios agudos, República Dominicana 2019 (Renasincard).

El 82% de los pacientes eran hipertensos; el 33.1% diabéticos, el 23% fumadores; un 12.8% con alteraciones de los lípidos (colesterol o triglicérido); con antecedentes de haber tenido problemas coronarios fue el 12.7%; los que habían tenido previamente una intervención y colocado un stent coronario un 9% y con accidente cerebrovascular o un derrame cerebral un 3.5%.

El promedio de edad fue de 62 años y el 57.7% hombres.

El doctor Fausto Warden Taveras, presidente de la Sociedad de Cardiología y quien encabezó la investigación junto al doctor Fulgencio Severino y otros 12 reconocidos cardiólogos, explicó que no pueden decir que fueron todos los infartos que recibieron en el país, porque hay personas que tuvieron eventos y fallecieron en clínicas, en la calle o en la casa.

El estudio no se refiere a mortalidad por infarto, sino a los que acudieron a tratamiento en esas unidades.

Síntomas más frecuentes De los síntomas más frecuente, en este estudio arrojó el dolor de pecho con 2,947 casos, para un 75%; seguido de la dificultad respiratoria (disnea) que se produjo en 1,281 pacientes 34,7%; la diaforesis o sudoración excesiva 953 (25.5%); mareos 789 (21.1%); dolor en hombro y miembro superior izquierdo 512 (13.7%); epigastralgia o abdominal 327 (8.8%).

DAÑOS

Más síntomas. Otros síntomas fueron el dolor espalda en 268 pacientes (7.3%); en cuello y mandíbula en 263 (7%); palpitaciones en 191 (6.2%) y síncope que se registró en 1.9%

El doctor Taveras recomienda recurrir de inmediato a la emergencia médica ante estos síntomas, ya que una intervención temprana evita mayores daños al corazón.

“La realización de un tratamiento a tiempo para enfrentar la enfermedad del corazón, permite al médico actuar temprano; un electro temprano, que lo medique temprano y que si necesita ir a cateterismo se lleve lo más temprano posible. Eso va hacer que se afecte una menor cantidad del musculo del corazón, o sea, que el corazón sea afectado en menor magnitud y se pueda recuperarse mejor, porque estamos hablando no solo de que la persona viva, sino que viva mejor” explicó.

Los infartos no ocurren de un momento a otro, para evitar tener fallos cardíacos, arritmia, que el corazón se ponga grande o se presenten otras complicaciones, hay que acudir a las consultas frecuentes ante cualquier síntomas. “Mientras más grande sea el infarto si la persona tarda más tiempo en buscar asistencia médica”.

Pero además las personas van a tener arritmia, es decir trastorno del ritmo originado por ese infarto que muchas veces hace que los pacientes mueran en la calle y que no lleguen a tener asistencia médica porque hacen el infarto y hacen arritmia también.

Los distintos tipos de infarto

Las explicaciones que da el cardiólogo Taveras sobre los infartos son de que no solo es al miocardio, sino que ocurren en otros órganos del cuerpo.

“Los infartos quieren decir muerte. Cuando a uno se le tapan las coronarias en el corazón por un infarto, la sangre no puede pasar. Por ese sitio obstruido y el tejido del corazón, que depende de la sangre que pasa por ahí, al no llegar empieza a morirse. Entonces Infarto quiere decir muerte, por eso una persona puede tener un infarto en el corazón, o lo puede tener en el cerebro, si se obstruyen las arterias cerebrales y producir un derrame cerebral” ilustró.

Agregó que también hay infarto a nivel renal y en toda la áreas donde no le llega la sangre por una obstrucción, ya que la sangre es lo que lleva oxígeno y nutriente, y eso hace que al no recibir eso ese tejido muera o empiece a morir.

Falta de registro de 2020

En 2020 la Sociedad de Cardiología no pudo llevar el mismo registro y según el doctor Taveras se debió a que la gente se quedó en su casa o porque le dio infarto en su casa y no buscó asistencia médica y pasó quizás desapercibida.

“El asunto es que los procedimientos en las sala de hemodinamia se redujeron mucho, no solo en el país, sino en otros países del mundo. Lo que se cree es que mucha gente por no acudir a los hospitales por temor a contagiarse por covid quedó en su casa y pudo haber presentado eventos por los cuales murieron o pudieron no haber muerto”.

La prevención juega un papel importante

Entre las recomendaciones para evitar las complicaciones coronarias o los infartos, está controlar la presión arterial, tener una dieta equilibrada, baja en sal y azucares, hacer ejercicio, chequear los niveles de azúcar y colesterol para ser bien tratado. .

Hospitales donde se hizo la recopilación de información

La Asociación Instituto Dominicano Cardiología (AIDC ).}; Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste ( CECANORD ); Centro Cardiovascular Dominicano ( CECARDOM ); Centro Cardiovascular Santo Domingo ( CCVSD); Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina ( CEDIMAT ); Centro de Intervenciones Cardiovasculares (CENICARDIO); Centro Regional Cardiovascular ( CERECA ); Corazones del Cibao; Corazones Unidos; Hospital General Plaza Salud (HGPS); Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y el Hospital Dr. Salvador B. Gautier.

Los investigadores

Los investigadores que participaron además de Taveras y Severino fueron los doctores Claudio Almonte Germán; Federico Campos Guzmán; Licurgo Cruz Díaz; Aimeé Flores Bretón; Carlos García Lithgow; Aramis Gómez Belliard; José Rafael López Luciano; José Luis Peña Reyes; Joel Ramos Morel; José Reyes Troncoso; Andrés Rodríguez Céspedes e Ingrid Valdez Ramírez, Así como los representantes laboratorios de hemodinamia donde se hace cateterismo en esos 12 centros de salud.