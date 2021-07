Los presos de la desescalada

Gabriel Coplin

gabriel.luis@listindiario.com

Santo Domingo, RD

A pesar de la flexibilización del toque de queda que dispuso el gobierno en los últimos días con la desescalada, la gente ha seguido “teteando” e incumpliendo las reglas, según los reportes de la Policía Nacional (PN).

El desmonte del toque de queda se está ejecutando en tres fases, de la cual la primera etapa se inició el miércoles siete de julio, con el confinamiento desde las 10:00 de la noche de lunes a viernes, mientras que sábado y domingo a partir de las 7:00 de la noche, con dos horas de libre tránsito.

Asimismo, el pasado miércoles 14 julio comenzó la segunda y actual fase que modificó la anterior disposición donde el encierro comienza a las 11:00 p. m., de lunes a viernes, y a las 9:00 p. m. sábado y domingo, con dos horas de libre circulación.

Esta flexibilización no ha detenido los apresamientos. Del siete de julio al viernes 16 se han realizado 4,120.

De manera cronológica, estas fueron la totalidad de casos por día en lo que lleva la disposición y algunas de las provincias que predominan en capturas:

Siete de julio

En el primer día de la desescalada, la Policía Nacional registró 274 apresamientos a nivel nacional en la cual Puerto Plata se llevó la cifra ganadora con 43 personas.

Le siguió el Distrito Nacional con 42; La Altagracia, 37; Santo Domingo Este y Oeste con 25 cada una.

Ocho y nueve de julio

Al segundo día de la flexibilización la cantidad de encerrados por violar la disposición disminuyó a 239, siendo la demarcación de Santo Domingo Oeste la principal con 44.

Le sigue La Altagracia con 37; La Romana, 25; Puerto Plata y el Distrito Nacional con 13.

El viernes 9 de julio, la uniformada reportó que en el Distrito Nacional 69 ciudadanos fueron encarcelados, mientras que en Santo Domingo Oeste fueron 43, en La Altagracia 21 y en San Pedro de Macorís y Santiago, 25 y 16 respectivamente. La suma de recluidos en las referidas demarcaciones dan un total de 267.

Diez y once de julio (más altas cifras)

El fin de semana correspondiente a los días diez y once de julio se registró la más alta cifra de apresados en el país por infringir el toque de queda dispuesto por el presidente Luis Abinader, ya que 1023 personas percibieron el castigo el sábado, en tanto, el domingo once fueron unos 958.

Según las estadísticas correspondientes al sábado 10, en Santo Domingo 127 personas transgredieron la disposición, seguido del Distrito Nacional con 87, mientras que en Santo Domingo Norte 65 fueron tras las rejas. Asimismo, en Santiago y Santo Domingo Este, 77 violaron la ley.

De su lado, el domingo 11, en el Distrito Nacional, 148; en Peravia, 139; Santo Domingo Oeste, 115; Santo Domingo Este, 81; Santiago, 59; y en San Cristóbal con 58.

Doce de julio

El centro de la ciudad vuelve a posicionarse en la lista el 12 de julio con 80 capturas, mientras que en Santo Domingo Oeste y La Romana fueron 38 y 24.

En Puerto Plata 23 y en San Francisco de Macorís 11. En su totalidad fueron 283 capturados en ese día.

Trece y catorce de julio

Los días martes y miércoles (13 y 14 de julio) la Policía arrestó a 294 personas en el primer día, y 134 en el segundo, de las cuales el día trece 64 corresponden al Distrito Nacional; 35 a Santo Domingo Este; 28 de Azua; 25 de Puerto Plata y 21 de La Altagracia.

En tanto, el día catorce Santo Domingo Oeste lideró las capturas con 20; La Altagracia, 15; San Cristóbal, 14; Puerto Plata 13; y La Romana, 12.

Quince y dieciséis de julio

Luego de nueve días con la medida el 15 y 16 de julio la totalidad de detenciones fue 271 y 337, respectivamente, según las estimaciones de la Policía Nacional.

El quince se registró que las principales jurisdicciones con más encarcelamientos fueron Distrito Nacional, 54; La Altagracia, 44; La Romana y Azua, 28; y Santo Domingo Este, 19.

El dieciséis, la provincia La Altagracia con 37, en el Distrito Nacional y Puerto Plata con 31, en Santo Domingo Oeste fueron 27 y Azua 25.

La siguiente fase de la desescalada se iniciará el miércoles 21 de este mes. Se unificará el aislamiento a las 11:00 p. m. de lunes a domingo, con dos horas para que las personas puedan circular hacia sus hogares.