Diabetes e hipertensión, las más tratadas en emergencias después de Covid en centro de salud

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

La diabetes e hipertensión arterial son la segunda causa de trato y diagnóstico en el área de emergencia en la clínicas y hospitales del país.

El doctor Luis Aguilar, encargado de Atención de Emergencias de la Clínica Cruz Jiminián, ha señalado que se ha manifestado una cifra destacable de personas con las enfermedades ya mencionadas en las sala de urgencias.

Destacó, que en el caso de esa clínica, alrededor de 12 a 15 pacientes son atendidos por día considerando una suma muy significativa.

Asimismo, dijo que se han incluido otras enfermedades y complicaciones derivadas, como presión arterial y problemas pulmonares, que luego del covid-19 en el país son el principal foco de sala de emergencias de los hospitales.

La hipertensión (o tensión arterial alta) es un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo hay 1,130 millones de personas con hipertensión; apenas una de cada cinco personas hipertensas tiene controlado el problema.

En tanto que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos.

De acuerdo a datos de la OMS, se estima que en 2019 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones.