Careo en la sesión del Consejo de la Magistratura

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El debate sobre la ilegalidad de la suspensión de las elecciones municipales de febrero del año pasado salió a relucir ayer en la segunda ronda del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en las que se evalúan a los aspirantes al Tribunal Superior Electoral (TSE).

Ayer durante las vistas públicas del CNM la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, cuestionó sobre el acontencimiento que estremeció el país, al exconsultor jurídico de la Junta Central Electoral (JCE), Herminio Ramón Guzmán Caputo, quien aspira al TSE.

El intercambio entre Germán Birto y Guzmán Caputo trató en torno a la decisión tomada por el Pleno de la JCE de suspender los comicios debido al colapso del voto automatizado en pleno proceso de votación.

“Para mí todos los que estaban en la Junta en ese momento son responsables”, exclamó la titular del Ministerio Público, quien hasta el turno de Guzmán Caputo no había intervenido de lleno en las entrevistas.

Germán Brito le preguntó al exfuncionario electoral si fue consultado o no sobre la decisión de suspender las elecciones. “Si hubiera sido consultado, quizás ese no sea el resultado... A mí nunca me llamaron, yo me enteré de eso por la prensa como el resto de la población y nadie me creyó”, fue la respuesta de Guzmán Caputo.

Entonces Germán Brito le requirió la razón del porqué no acudió a hacer una observación al pleno, a lo que éste dijo que en caso de que lo llamasen hubiera aportado sus ideas.

Era atribución del TSE

El exconsultor jurídico de la JCE reconoció que la suspensión de las elecciones debió ser una atribución del TSE y no de la Junta Electoral. Sin embargo, afirmó que el pleno tuvo que “actuar con urgencia”. “Esa suspensión no hubiese estado, eso es atribución del TSE... Pero si no se hubiese hecho, hubiese ocurrido una tragedia, la JCE actuó como medida de extrema urgencia”, dijo.

La sorpresiva suspensión de los comicios abrió un debate sobre la legalidad de la decisión, al considerarse el órgano competente para tomar esa decisión era el TSE.

Mientras una ola de conflictos políticos y protestas estallaron en todo el país.

Fueron determinantes las grandes consentraciones de manifestantes en la Plaza de la Bandera pidiendo respeto a la democracia y renuncia del pleno de la JCE.

Los comicios tuvieron que celebrarse el 15 de marzo de ese año de forma manual, representando una derrota del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que perdió el poder municipal de manos del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Los resultados se replicarían en las presidenciales y legislativas del 5 de julio.

Otra oportunidad

Por otra parte, alrededor de las 3:30 de la tarde, correspondió el turno ante el CNM al actual juez del TSE, Ramón Madera Arias, quien busca repetir en su posición o ser designado presidente de la entidad.

En los cinco minutos que le tocaban para presentar sus credenciales, Madera Arias decidió utilizarlos para solicitar “encarecidamente” una segunda oportunidad. De todas maneras tres miembros del CNM (Eduardo Estrella, Bautista Rojas y Víctor Fadul), le hicieron algunas preguntas.

Además del presidente Abinader, el presidente del Senado, Eduardo Estrella; Germán Brito, Rojas Gómez, y el diputado Víctor Fadul, el CNM lo integran el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molena, y la jueza de ese tribunal, Magda Nancy Salcedo, secretaria.

Ayer en su segunda vistas públicas el CNM entrevistó a 25 aspirantes. En horas de la tarde la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sustituyó al presidente Abinader en la dirección de los debates.

SEPA MÁS

Transfuguismo.

Otra participación que llamó la atención fue la de Fredermido Ferreras Díaz, cuando el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas, lo cuestionó sobre transfuguismo en en el país y el derecho de elección de los ciudadanos. Dijo que el mismo está prohibido en las leyes electorales del sistema político dominicano desde el 2016, por lo cual cuestionó decisiones anteriores determinadas por el TSE. “Los jueces están para aplicar derecho no para buscar bajaderos políticos o solucionar crisis políticas, estamos para aplicar los reglamentos que se estipulan”, expresó.

Sigue hoy.

El CNM continuará hoy a las 9:00 de la mañana evaluando en su terceras vistas públicas a unos 14 postulantes al TSE.