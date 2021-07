Transportistas y educadores reclaman el pago de deudas

Javier Flores / Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

Las inmediaciones del Palacio Nacional y diversos puntos en el Gran Santo Domingo fueron escenario ayer de manifestaciones de transportistas y educadores en reclamo al gobierno del pago de deudas.

La señora Rosalba Cruz, de 72 años de edad, asistió a la protesta organizada por varios dirigentes de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) a reclamar el pago de la deuda que tiene el Estado con ella desde 1998, cuando gobernaba Leonel Fernández, pero que el presidente Luis Abinader se comprometió a pagar en los “100 días de gobierno” y aun no ha cumplido.

Con el gobierno de Abinader a punto de cumplir un año, Rosalba asistió al reclamo que reinició las protestas frente al Palacio Nacional detrás de lo que se le prometió durante los meses de campaña.

Con un bastón para poder sostenerse y parada justo debajo de las pancartas y letreros, la dama hacía lo que podía para hacerse sentir presente en los gritos y los reclamos, mientras que varios minutos después accedió a conversar con los reporteros del LISTÍN DIARIO para describir su situación.

“Ay mi hijo, yo di dos autobuses en el 1998, entonces lo vimos como un buen negocio pero han pasado muchos años (23) y todavía nadie se hace responsable”, reclamaba la señora.

Doña Rosalba, como era señalada por varios de los manifestantes, indicó que al ser tantos los años había perdido las esperanzas en el pago, pero que con la promesa realizada por el presidente Abinader mientras era candidato, volvió a confiar en que sería atendida ya que necesita del dinero para pagar sus medicamentos.

“Ya tú me ves como yo estoy. Yo casi no tengo nada y ese dinero me ayudaría a costearme mis medicamentos”, expresó la señora.

Se reinician las protestas

Los dirigentes del transporte estuvieron frente al Palacio Nacional en reclamo del pago de la deuda de 140 millones de pesos que tiene contraída el Estado desde 1998 con los propietarios de vehículos del Corredor Máximo Gómez.

Rubén Gómez, representante de los propietarios, dijo que en la campaña, Abinader les prometió el pago de la deuda en el transcurso de sus primeros 100 días de gobierno. “Tomando en cuenta sus reiteradas promesas durante la pasada campaña electoral, estamos solicitando que ya como presidente de la República proceda a hacer realidad el pago de ese dinero que permitirá a muchos hombres y mujeres mejorar su precaria situación económica junto a sus familiares y enfrentar con menos dificultades los problemas de salud”, apuntó Gómez.

EDUCACIÓN

La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) se reunió el miércoles frente al Ministerio de Educación para exigir al ministro, Roberto Fulcar el cumplimiento de pagos de servicios, regulación de pensiones, así como el aumento salarial a los jubilados y pensionados de los técnicos del área de educación.

Desde diferentes puntos del Gran Santo Domingo y Bayaguana los manifestantes establecieron una protesta pacífica con carteles en manos y vociferación de sus quejas ante las autoridades.