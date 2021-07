Yeni Berenice dice que Plan de Humanización de cácerles es “una estafa al Estado”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso expresó el lunes que el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que ejecutó la Procuraduría en la gestión de Jean Alain Rodríguez es “una estafa al Estado”.

Así lo aseguró a su salida de la sala de audiencias en el segundo piso del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, donde se estaba conociendo el conocimiento de medida de coerción a los implicados en el caso de corrupción “Operación Medusa”, donde se conocerá la decisión este martes.

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, añadió, además, que el Estado ha invertido más de 10 mil millones de pesos “en un plan que algunas de las cárceles construidas va a haber que derribarlas porque no cumplen con condiciones mínimas”.

Tras ser cuestionada por la prensa de que si la cárcel de La Victoria habrá que derribarla, contestó que “una parte tendrá que ser derribada”.

Dijo también que en el citado plan de cárceles una de las anomalías que existen es la compra por más de RD$400 millones de equipos que “no están ni fabricados”.

“Se compraron más de RD$400 millones en equipos cuando estaba todavía el plan de construcción y esos equipos, muchos de los cuales se pagó por ellos, ustedes saben en cuáles condiciones están; ni fabricados, no es que no están en la Procuraduría, no están fabricados”, externó de manera textual la procuradora.

Se recuerda que el programa de humanización incluía construir nuevas prisiones y remodelar otras para brindar “un trato digno y humano los privados de libertad, para terminar con el hacinamiento, las malas condiciones y el trato inhumano”.