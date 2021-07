Abinader hace pausa durante cumpleaños

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Luego de pasarse todo el fin de semana realizando varias actividades de su agenda presidencial en la provincia La Vega, Luis Abinader hizo una pausa en su jornada pública del día de ayer mientras cumplía sus 54 años de edad.

El mandatario se pasó toda la mañana en su residencia y al contrario del pasado año, hasta el momento, no se han acercado personas a dejarle regalos y presentes. Abinader partió alrededor de las 11:30 de la mañana hacia su despacho en el Palacio Nacional, aunque no tenía ningún tipo de actividad programada en su agenda. Luego de una pausa en sus actividades, para hoy, el presidente tiene pautado participar en la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura que comenzará la evaluación a los 79 aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE).

A través de las redes sociales, varias instituciones gubernamentales expresaron sus felicitaciones por su cumpleaños, al igual que su hija Esther, quien publicó poco después de la medianoche un mensaje de felicitación para su padre.

“Felicidades @luisabinader que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, tu muchachota”, manifestó la primogénita del presidente.

Pidió un regalo

Abinader pidió públicamente solo un regalo a todos los dominicanos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que su “mejor regalo de cumpleaños” es que las personas se vacunen o lleven a alguien a inocularse contra el Covid-19.

“Mi mejor regalo de cumpleaños es que te vacunes o lleves a un ser querido a vacunar. ¡Gracias por tu regalo! #VacúnateHoy”, tuiteó Abinader.

Seguridad en casa

Todo el perímetro de la casa en donde reside el presidente de la República, Luis Abinader, en el ensanche La Julia del Distrito Nacional, se mantiene resguardado por efectivos militares y miembros de la guardia presidencial.