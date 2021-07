Caso Medusa: Un juicio secreto con puertas cerradas a la prensa

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD

Luego de casi 11 horas de la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en la Operación Medusa, el Ministerio Público solicitó ayer 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

La audiencia tal como estableció la magistrada Kenya Romero, jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, continuará mañana sábado, en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde la defensa de los imputados presentará sus alegatos y los presupuestos que buscan dejar en libertad al ex procurador y al grupo acusado de estafar al Estado con más de RD$6,000 millones.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, declaró que fueron presentadas todas las pruebas que aseguran que el caso está blindado y confían en que la jueza acogerá la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.

Mientras que los abogados de los implicados manifestaron que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes que sustenten la prisión preventiva a sus defendidos.

A su salida de la audiencia, Jean Alain Rodríguez no emitió comentarios a la prensa a pesar de los constantes cuestionamientos realizados.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa además del ex procurador, a Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex director Financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa y financiera; Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de tecnología; Rafael Antonio Mercedes Marte, ex encargado de contabilidad, y Miguel José Moya, asesor y suplidor de la Procuraduría General de la República.

Las defensas

La defensa técnica del imputado Jean Alain Rodríguez aseguró que no se presentó de manera oficial la solicitud de transmitir la audiencia en televisión nacional.

A pesar de que el imputado tenía la intensión de que sí se transmitiera, sus abogados le sugirieron que por el nivel de especulación se debería mantener de manera privada la audiencia, mientras el Ministerio Público aseguró que todos los imputados se negaron a que sea televisada. Además, aseguró que solo uno de los imputados se negó y que frente a esta solicitud se acogieron todos.

“El ex magistrado Jean Alain está en el deseo de celebrar a la vista pública, pero nosotros le recomendamos que tuviera el cuidado y la prudencia, porque sin querer hay mucha información que se maneja de sola especulación”, indicó el abogado de Rodríguez.

Dijo que hasta no conocer la medida es una situación procesal, y no recomiendan exponer estas informaciones.

Ingrid Hidalgo, abogada de Jonathan Rodríguez, aseguró que el Ministerio Público se basa solo en testimonios y en entrevistas a personas que no están involucradas en el caso.

CLAVES

Expediente.

Según la acusación del Ministerio Público, el ex procurador Rodríguez llevó consigo desde el Centro de Exportación e Inversión de la República, hasta la PGR, parte de sus colaboradores, quienes según la imputación formaron un “concierto de voluntades para cometer actos contrarios a la ley”.

Extenso.

La solicitud de medida cuenta con 294 páginas e indica que el ex titular de la Procuraduría y los demás imputados convirtieron la PGR en el “centro de operación de la estructura criminal”, transformando la misión de la organización ya que pasó de perseguir los crímenes y delitos a materializarlos a gran escala.