RD en desacuerdo por "reunión privada" del Consejo de Seguridad ONU sobre Haití

La República Dominicana expresó su desacuerdo con que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizara su sesión sobre Haití de manera privada.

“Nuestro profundo desacuerdo de realizar esta sesión en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo y las respeta. No obstante, frente a la magnitud de los hechos, entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa ya que seriamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras.

En actual contexto la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

El embajador dijo que República Dominicana se reiteraba a disposición de trabajar de mano de este órgano en beneficio de estabilidad del vecino Haití.

Dijo que las autoridades dominicanas no tenían confirmación de entrada o salida de los perpetradores del magnicidio por suelo dominicano. “No tenemos ninguna información al respecto”, dijo a periodistas que cubrieron su declaración.

República Dominicana lamentó y condenó en los términos más enérgicos el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.

“Deseamos expresar más sinceras condolencias al pueblo haitiano. Confiamos que la justicia pueda actuar estableciendo responsabilidades y sometiendo a todas las personas involucradas en magnicidio”, dice la declaración leída en Naciones Unidas.

El Gobierno dominicano señaló que este acto solo puede contribuir a desestabilizar el país vecino, que ya venía afectado por una crisis social y política, que se suma a la inseguridad ciudadana reinante desde hace años.

Además pidió que la comunidad internacional asuma el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región sino para la comunidad internacional.

“Solicitamos que se pueda garantizar la seguridad del pueblo haitiano y que esa seguridad se extienda a nuestro país y la región”, dijo

El Gobierno dominicano pidió brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que necesita el pueblo haitiano. “Eso no debe ser postergado. Hacer caso omiso no debe ser una opción”, indica su declaración.

Declaración completa

La República Dominicana lamenta y condena en los términos más enérgicos, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Frente a este hecho deplorable, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias al Pueblo y Gobierno de Haití, así como a las familias de los afectados. Asimismo, confiamos en que la justicia pueda actuar con rapidez estableciendo responsabilidades y sometiendo a la acción de la justicia a todas las personas involucradas en este magnicidio.

Este acto criminal solo puede contribuir a desestabilizar aún más al país vecino, ya afectado por una prolongada crisis política, a lo que se agrega un alto nivel de inseguridad ciudadana, lo cual hemos venido señalando desde nuestra participación como miembros no-permanentes del Consejo de Seguridad. Además, esta realidad refleja la prolongada situación de inestabilidad en que se encuentra Haití, profundizada por los nefastos efectos de la pandemia del COVID-19.

De ahí la necesidad de que la comunidad internacional, asuma de una vez y por todas, el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento, no solo para la región, sino también para toda la comunidad internacional. De igual manera, solicitamos la asistencia necesaria para que las autoridades de ese país puedan garantizar la seguridad del pueblo haitiano y evitar que esa inestabilidad se extienda a nuestro país y el resto de la región. Reiteramos nuestro llamamiento sobre la necesidad de brindar de manera urgente la asistencia humanitaria que requiere el pueblo haitiano. Esto NO debe postergarse ni un instante más. Hacer caso omiso a esta grave situación NO debe ser una opción para el caso de Haití.

Aprovechamos la ocasión, para expresar nuestro profundo desacuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de realizar esta sesión sobre la situación de Haití en formato privado. República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo de Seguridad y las respeta.

No obstante, frente a la magnitud de los hechos y la crisis que se vive hoy en Haití, país con el que compartimos una extensa frontera terrestre, entendemos que, el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa, ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esa crisis, más allá de sus fronteras.

En el actual contexto, la República Dominicana se ve directamente impactada por dicha situación, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional.

Finalmente, reconocemos el trabajo que realiza el Consejo de Seguridad en favor de la paz y la seguridad internacionales, y en este sentido reiteramos la disposición del Gobierno dominicano de trabajar de la mano con este órgano en beneficio de la estabilidad política de nuestra región.