Colegio Médico critica mayor flexibilidad

Santo Domingo, RD

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, aseguró que el país no cuenta con condiciones para quitar el toque de queda como han pedido varios sectores.

Indicó que el nuevo horario de restricciones que entra en vigencia este miércoles, para controlar la propagación de la Covid-19 es muy flexible, además de indicar que se ha anunciado por presiones de diversos sectores al Gobierno de Luis Abinader.

“Nosotros lo consideramos muy elástico pero parece que el Gobierno accedió a la presión, eso es parte de la presión de los empresarios y un grupo de personas que no quieren más toque de queda, que están cansados del toque de queda, pero todos estamos cansados del toque de queda, no queda de otra”, indicó.

Dijo que aunque el toque de queda no ha resuelto la propagación del virus de forma absoluta ha podido poner barrera para que la pandemia no cause un efecto peor al impacto que ha tenido en el país.

“Si no existiera el toque de queda el virus hubiera afectado más, afectando a más personas”, indicó.

Mediante el decreto 419-21, el Poder Ejecutivo dispuso un nuevo horario de toque de queda en el territorio nacional de lunes a viernes desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada.

Los sábados y domingos desde las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada. Con libre tránsito en el territorio nacional de lunes a viernes hasta la medianoche (12:00 a.m.) y los sábados y domingos hasta las 9:00 de la noche.

Las nuevas disposicones flexibilizan las restricciones que buscan contener la propagación de los contagios del coronavirus. Sectores han reclamado mayor movilidad de la ciudadanía.