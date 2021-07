Surgiendo de la nada, Lidia logró ayer Mérito Magisterial

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

Seguir los pasos de dos de sus hermanas que eran maestras, motivó a Lidia Santana Zorrilla a estudiar una carrera que ella describe como satisfactoria por formar a profesionales que son el futuro del país, y es esa vocación y entrega lo que la hicieron merecedora junto a otros tres de la Medalla a la Excelencia Magisterial.

Proveniente de una familia de once hermanos, su padre (ya fallecido) trabajaba como ‘sereno’ en la escuela Normal Juan Vicente Moscoso, donde luego Lidia cursó sus estudios, y una madre ama de casa. Su infancia fue muy difícil debido a precariedades que vivieron por la falta de recursos, pero eso no fue motivo para no estudiar y hoy ser reconocida como una de las mejores maestras.

Lidia asegura que su familia siempre fue unida y a pesar de los momentos difíciles “cuando la familia es unida y trabaja con amor las carencias uno no las ve” dice a la vez que no puede ocultar su felicidad al preguntarle qué le dijo su madre Pascuala Zorrilla, cuando supo que era ganadora del premio.

“Ay Dios mío feliz, ella muy emocionada y orgullosa, tener una hija reconocida a nivel nacional, eso es un peso y un valor que uno debe de llevar bien, porque no es que pasó el premio y ya ahora es que yo debo trabajar en base a ese premio”, cuenta mientras sonríe a carcajadas al recordar el momento.

Su madre les enseñó a leer y escribir a ella y a sus hermanos. Con gran entusiasmo y una alegría que denota en cada palabra, revela que cuando inició la escuela a los siete años, de primero fue promovida a segundo de primaria antes de culminar el año, por tener los conocimientos de ese curso.

Hoy en día con treinta años ejerciendo el magisterio, 21 de estos en el sector público, afirma que la mayor satisfacción la siente cada vez que sus estudiantes se gradúan y le expresan su agradecimiento por ser parte de su educación.

Actualmente imparte la materia de Educación Artística en la escuela Gastón Fernando Deligne en su natal San Pedro de Macorís y fue merecedora en el renglón Reconocimiento de una medalla de Plata Eugenio María de Hostos, RD$500,000.00 en metálico y una placa de reconocimiento.



Otros galardonados

El presidente Luis Abinader, con ocasión de celebrarse ayer el Día Nacional del Maestro, además reconoció a Loida Eunice Estévez Rickards que recibió la Medalla de Oro de Honor Pedro Henríquez Ureña, un aporte metálico de RD$600.000.00 y una placa.

En el renglón Estímulo, resultó ganador Jorge Díaz, de María Trinidad Sánchez, recibió la Medalla de Bronce Salomé Ureña, RD$400,000.00 y una placa de reconocimiento.

Este año el premio rindió homenaje a la fenecida educadora y exsecretaria de Educación Ivelisse Prats de Pérez, a quien su esposo, Mario Emilio Pérez, le dedicó unas emotivas palabras.

Además fueron seleccionados 18 finalistas, uno por cada Regional, como establecen las bases del premio. Estos recibirán una placa de reconocimiento y RD$30,000.00 en metálico.

Felicitación de Abinader

El presidente agradeció y felicitó a los educadores por la gran labor realizada.

“Hoy es un día de reconocimiento y celebración en el que desde el Gobierno de la República queremos poner en valor la relevancia sin parangón de la figura de maestros y maestras con la celebración de este acto en el que conmemoramos su Día Nacional” dijo.

Abinader reveló que guarda gratos recuerdos de quienes fueron sus maestros y recordó el ejemplo de su padre que ejerció el magisterio

“Personalmente guardo hermosos recuerdos de mis maestros y maestras, incluyendo el imborrable ejemplo de mi padre, que también lo fue”, indicó.

Sepa Más

Reconocimiento

En el evento el presidente Abinader anunció la Cátedra Ciudadana Magisterio, para reconocer la labor de grandes educadores de todas las épocas, que han contribuido a la conformación de nuestra identidad como nación y a la formación de tantas generaciones .

Emotividad

Por medio a un audiovisual se presentó el momento cuando los galardonados fueron notificados que resultaron ganadores, produciendo gran emotividad y donde además se destacó la trayectoria de cada uno.