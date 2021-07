PLD dice gobierno tapa escándalos, persiguiendo

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El secretario de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, expresó que a su entender el Ministerio Público responde a reacciones ante “ciertas presiones” que parecen no ser propias del Poder Judicial.

“No porque lo hemos dicho nosotros, sino porque la procuradora general (Miriam Germán) en la carta que hizo pública el lunes hace referencia que ella recibió la visita de dos funcionarios que no precisamente forman parte del Poder Judicial y que cuando ella planteó la posición de que se debería eliminar las malas prácticas de las alertas migratorias, solamente el director de Migración estuvo de acuerdo. Entonces, ¿qué funcionarios son estos que pueden ir ante su equipo de trabajo y decir que no están cónsonos con la decisión que ellos han tomado”, cuestionó Dantés.

Dijo que al analizar las acciones del Ministerio Público, llegaron a la conclusión de que las mismas han coincidido con que se hacen apenas días después de que surge alguna crítica fuerte a las políticas públicas.

“Se busca tapar muchos errores, no significa que ellos no tengan capacidad de investigar sino el timing con que lo ha hecho. Como por ejemplo una denuncia que hubo la semana pasada contra la Dirección General de Embellecimiento donde hay unas nóminas abultadas que no se corresponden. Por otro lado, otro diputado de ese partido (refiriéndose al PRM) sale que aparentemente ha cometido el crimen de dos identidades. Como partido hemos visto que cada vez que se produce un cuestionamiento a esta gestión o se ha destapado un escándalo, inmediatamente se activan los procesos judiciales”, expresó el dirigente político.

Dantés Díaz añadió que el PLD se encuentra en un proceso de “reorganización estructural” como resultado de su congreso interno, pero que una vez culminen con esa parte saldrán a las calles a realizar oposición.

Esas declaraciones se producen justo en medio de la “Operación Medusa” llevada por la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que mantiene detenido y en espera de su conocimiento de medida de coerción al exprocurador de la República y miembro del Comité Central del PLD, Jean Alain Rodríguez.

El secretario de asuntos jurídicos fue el único en responder sobre el tema que involucra al exprocurador, debido a que todos los otros presentes en el acto en conmemoración a Juan Bosch se reusaron a hacer uso de la palabra expresando que tienen “un vocero para eso”.