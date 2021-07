Jean Alain empieza a sentir la precariedad de estar entre las rejas

Ramón Cruz Benzán / Gabriel Coplin

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de quien sus abogados dicen temer por su vida, en caso de que se dicte prisión por el caso Medusa, se encuentra en la cárcel preocupado por su esposa y sus hijos.

Además, Alain Rodríguez, quien fue encerrado el pasado martes, en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, muestra preocupación porque no tiene ropa, no tiene facilidad, no tiene un celular, no tiene comunicación.

Esas preocupaciones fueron externadas por Alain Rodríguez a sus abogados Gustavo Biaggi Pumarol y José Figueroa Guilamo, a quienes les expresó que esas son las cosas que le viene preocupando.

Vestido de verde y azul

Empero, en torno a la ropa se le permitió que usara, pero el régimen del nuevo modelo penitenciario tiene unos protocolos. La ropa que usará es verde y un pantalón azul. El verde distingue a los presos preventivos. También se le permite que use una gota para los ojos producto de una enfermedad que sufre.

Los abogados hablaron en esos términos luego de acudir a la cárcel a visitar a su cliente, para coordinar su medio de defensa en el momento en que se conozca la solicitud de medida de coerción en su contra.



Temen por la vida del exprocurador

Los abogados advierten que la vida de su cliente correría peligro en caso de que se le dicte prisión preventiva, debido a que en sus funciones públicas persiguió penalmente a muchas personas, algunas de las cuales pudiesen coincidir con él en prisión.

“Nosotros entendemos que sí porque él fue director de la persecución contra el crimen por cuatro años y debiese tomarse en cuenta”, refirió Biaggi Pumarol.

“De todas maneras, si la Procuraduría General de la República hubiese tomado la medidas de llamarnos, hubiese estado presente, hubiera concurrido. En ningún momento se le llamó, en ningún momento se le avisó y esa es la apesadumbre que él tiene”, señaló Biaggi Pumarol, en referencia al tiempo de agregar que el imputado no representa peligro de fuga.

Sacado de la cárcel para allanamiento

Los abogados informaron que Alain Rodríguez fue sacado el martes de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y, posteriormente, trasladado a su oficina donde se practicó un allanamiento.

Empero, dijeron que tienen el acta de allanamiento realizada a la oficina de su cliente, quien fue retornado a la casa de paso.

Biaggi dijo que previo al traslado en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se le pidió que abriera la caja fuerte que había sido incautada durante uno de los allanamientos en su residencia.

Sostuvo que Jean Alain se encontraba en el interior y que su hermana le informó que a medianoche se le estaban practicando un allanamiento a su residencia y que ella tuvo que abrirle la puerta.

El abogado de Jean Alain Rodríguez, doctor Gustavo Biaggi Pumarol, señaló que si hay alguien que ha colaborado con las autoridades es su cliente que conoce lo que es la investigación.

“Es tanto así que, estando esposado, detenido por la Procuraduría le pidieron que fuera con ellos a su oficina y Jean Alain llamó a su secretaria para que llevara la llave”, acotó Biaggi, quien agregó que duraron allá hasta las 8:00 de la noche del martes.