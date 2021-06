Exministros de Salud rechazan una tercera dosis de la vacuna, por ahora

Santo Domingo, RD

Los exministros de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas y Bautista Rojas Gómez, mostraron su desacuerdo con la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Ambos aseguraron que hasta el momento no hay hallazgos científicos que demuestren la necesidad de que se aplique de nuevo para los que ya tienen la segunda dosis.

“Vemos que una tercera dosis necesita, desde nuestro punto de vista, un tiempo para estudiar sus posibilidades, lo que sí pensamos es alguien que tenga Sinovac, pudiera ponerse una segunda dosis de Pfizer, y eso estaría en la línea de contención de la variante Delta, que es la variante que está justificando esta decisión”, dijo Sánchez Cárdenas a su salida de la reunión que sostuvo el Gabinete de Salud, en el Palacio Nacional, la cual fue encabezada por el presidente Luis Abinader.

En el encuentro se discutió con representante de los partidos políticos la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna para contrarrestar la variante Delta, la cual ya se encuentra en Estados Unidos.

Sánchez Cárdenas entiende que como falta tanta gente por vacunar el uso de Pfizer, si está disponible, estaría bien que se le aplique a personas que no se han vacunado, “pero una persona que ya tenga dos vacunas puesta que no tiene sintomatología, que no está manifestando absolutamente ningún trastorno, por qué le vamos a poner un refuerzo ahora?, se preguntó.

En ese sentido, dijo que solicitaron informaciones y estadísticas que justificaran de ese universo general que se ha vacunado con las dos dosis y cuál es el por ciento que se ha infectado de ellos, los estudios que se le ha hecho a esos casos y el resultado, para de esa forma ver en qué se han establecido.

Consideró como un error la forma en que se hizo el anuncio de la tercera vacuna.

“Pienso que había otro modo, porque eso puede crear, y la percepción que tengo es que generó en la población cierto desazón. Un programa que iba bien, que va marchando bien, pues sencillamente empujémoslo, y no tenemos que hacer ese tipo de procedimiento comunicacional que se ha hecho”, sostuvo Sánchez Cárdenas, quien aseguró que el PLD apoya y siempre va a apoyar la jornada de vacunación contra el virus.

Por su parte, Bautista Rojas Gómez, representante de la Fuerza del Pueblo, dijo que como partido ya han fijado su posición, y es que entienden que una tercera dosis no es necesario en este momento.

“La fuerza del pueblo tiene una posición que todavía la reitera, todavía faltan evidencias científicas que establezcan la necesidad de esta tercera dosis. Nosotros lo que estamos solicitando es que hayan las evidencias necesarias para que se establezca la necesidad de que se dé una tercera dosis, con un biológico diferente al de las dos dosis anteriores”, dijo.

En el encuentro también participó el ministro de Salud Daniel Rivera, quien dijo que este miércoles estarán dando detalles sobre el proceso en una rueda de prensa que ofrecerá el Gabinete de Salud en horas de la tarde.