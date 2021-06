La Procuraduría desata operativos tras la pista de Jean Alain Rodríguez

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Pasadas las 10:00 de la noche del lunes el Ministerio Público allanó de manera simultánea la residencia del exprcurador Jean Alain Rodríguez y de su asesor en comunicaciones, Miguel José Moya.

Al momento del allanamiento el exprocurador no se encontraba en su residencia y en medio de su búsqueda escribió en varias ocasiones, pasada la medianoche, desde su cuenta en la red social Twitter.

“Buscan callarme, a través de allanamientos, para seguir disimulando la falta de respeto al debido proceso”, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter a las 12:25 de la madrugada.

Luego más tarde, a las 12:56, escribió que lo asesinaban y desacreditaban con fugas del país y lo condenaban a prisión sin expedientes o acusaciones.

“Promueven sentencias generando percepción negativa en las redes sociales. Nos asesinan, nos acreditan fugas del país y nos condenan a prisión sin expedientes o acusaciones. ¿Es así que queremos que actúen las autoridades? Hoy soy yo, mañana puedes ser tú”, escribió Jean Alain Rodríguez.

De igual forma, fue allanada la residencia en Jarabacoa de Miguel José Moya, su exasesor, quien era investigado por tener un contrato desde 2018 por RD$20 millones para impartir cursos de estrategia comunicacional en la Procuraduría General de la República.

Miguel José Moya fue arrestado pasadas las 12 de la noche, según confirmó a este diario su abogado, Cándido Simón.

Las autoridades procedieron a trasladarlo a Santo Domingo, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el arranque de un nuevo proceso de captura de personas en la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Al inicio del allanamiento, su abogado, Cándido Simón, informó que lo tenían aislado y no lo dejaban comunicarse con él, aunque luego aseguró que pudo hablar con su defendido y dio la información de su traslado a la capital.

De acuerdo a las informaciones surgidas en sus interrogatorios, Moya recibía el dinero cada año supuestamente para impartir cursos, talleres y seminarios individuales y organizacionales a los colaboradores del departamento de la institución.

De igual forma, el Ministerio Público allanó la casa de la madre del exprocurador.

La señora, Maybé Sánchez, quien fuera embajadora dominicana en Alemania, conversó con Roberto Cavada y dijo que no entendía por qué le allanaban su casa ya que Rodríguez tenía 20 años que había salido de esa casa.

La madre del exprocurador aseguró que se encontraba en Alemania, realizándose procesos médicos, y que su casa estaba sola, con un custodio, por lo que desconoce si le rompieron los accesos a la casa.

Dijo que ha sido una mujer integra toda su vida. “Honesta de pies a cabeza y que no se merece ese trato. Que nunca ha pisado la Procuraduría”, dijo.

Uno de los fiscales que realizaba los allanamientos a los inmuebles indicó que tanto la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso como el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), darán la información sobre los allanamientos y más adelante darán los detalles.

Jean Alain Rodríguez informó que había sido la PEPCA la entidad que ordenó al personal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) impedir la salida del país el pasado jueves.

Este lunes, a través de un comunicado, la procuradora Miriam Germán Brito, indicó que había sido irregular ya que no están permitidas las alertas migratorias y no había impedimento de salida contra Rodríguez emitidas por un juez.

Dijo que si alguna vez el exprocurador tiene algún proceso en esa jurisdicción, se apartará de manera legal, con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desafectos.

“No pretendo participar en investigación, ni decisión que involucre al Sr Jean Alain Rodríguez, no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor, he hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien al caso aquello de que "no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”, decía el documento.