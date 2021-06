Madre de Jean Alain se queja porque le allanaron su residencia

Santo Domingo, RD

Maybé Sánchez, madre del exprocurador Jean Alain Rodríguez, dijo a Roberto Cavada que su hijo tiene más de 20 años que salió de una de las residencias que fue allanada desde pasadas las 10:00 de la noche en el Ensanche Paraíso.

“Mi hijo tiene 25 años que salió de mi casa. Esa es la casa mía, yo soy la viuda de Rafael Calventi, no sé qué pasa con mi casa, está cerrada con un solo empleado…, yo dejé mis habitaciones cerradas… no sé qué estará pasando, si se me la van a romper y si ellos repararán el daño, ahí yo no tengo nada, solo mis cosas”, dijo la señora desde Alemania vía llamada telefónica al comunicador Cavada, a través de Telenoticias (Canal 11).

Dijo que no sabe por qué han realizado el allanamiento en su residencia si ella no debe ni siquiera un mes de luz, es "una mujer ejemplar, no se le puede desconsiderar", y nunca visitó la Procuraduría.

Expresó que en esa casa nació Jean Alain y sus demás hijos, y que está en Alemania en un asunto de salud (una operación) porque el seguro médico se lo quitaron cuando la destituyeron del cargo de embajadora.

"Yo quisiera saber qué es lo que pasa con mi casa. Qué me garantizan con mi casa y qué juez fue pudo allanar la casa de la viudad Canvelti... Yo quiero que me diga el Ministerio Público por qué me están haciendo eso a mí", manifestó.

La noche del lunes el Ministerio Público ha realizado allanamientos en varios inmuebles, incluidos algunos en La Vega, esta última ubicada exactamente en Jarabacoa y propiedad de José Miguel Moya, ex asesor de Rodríguez, a quien se le señala por haber tenido un contrato desde el 2018 en la Procuraduría General de la República, para impartir cursos de estrategia comunicacional, por 20 millones de pesos.

Entre 2018-2020, durante el gobierno de Danilo Medina, Maybé Sánchez Caminero fue embajadora de República Dominicana en Alemania, ocupó la vacante dejada por su esposo Rafael Calventi Gaviño, quien falleció en agosto de 2018.