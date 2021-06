Aflora pleito ‘casao’ entre PRM-gobierno

Manuel Figueroa

Santo Domingo, RD

El expresidente Hipólito Mejía sorprendió ayer con una crítica directa a influentes funcionarios del gobierno de Luis Abinader, dando a conocer la realización de encuestas para sustituir a los “malos”, lo que revela la dimensión que están tomando las pugnas internas en el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La situación se produce en momentos en que se impulsan encuentros para fomentar y fortalecer la relación partido, gobierno y sus bloques legislativos. También mientras persisten las críticas de amplios sectores de las bases del PRM, que sin empleos expresan su descontento ante funcionarios que se les han subido los humos a la cabeza.

“Como todo en la vida, hay funcionarios excelentes, hay funcionarios buenos, hay regulares y hay malos. Estamos encuestando, el que no cumple se va y el que hace un trabajo será ratificado en sus posiciones pero no hay un compromiso exclusivo del que no está haciendo las cosas bien, que los hay, permanecer en posiciones importantes del Gobierno”, advirtió el expresidente Mejía.

El exmandatario comparte el liderazgo del PRM junto al presidente Abinader, aunque ninguno ocupa cargos en la dirección política. Por esta razón cada vez que Mejía hace una advertencia se sobredimensiona en la opinión pública.

En su entrevista en el progtrama “Plataforma Latina 809” el expresidente mencionó directamente a dos funcionarios, los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y de Turismo, David Collado”, la verdad es que el foco de atención está en el ambiente de abandono de la base que se siente en amplias esferas del PRM.

El que nombre es Luis

Mejía exclamó que su deseo es que los embajadores y funcionarios que “llevan años haciendo travesuras” sean “removidos” de sus puestos. “…De eso yo si soy de esa opinión y habrá que hacerlo. Eso es función de ustedes, aprieten el pichirrí que ustedes sabrán cosechar el éxito de una crítica constructiva a favor de nuestra agenda”, agregó el exmandatario en evidente exhortación a las bases.

En esa misma entrevista, Mejía expresó: “No me gusta el canciller, ni estoy de acuerdo con él, pero el que nombra es Luis (Abinader), a Luis es que hay que hacerle la protesta, hagan comunicaciones, porque yo realmente creo que tenemos que tener un canciller político, de nosotros, que le duela nuestra gente allá y aquí”.

Indicó que cuando fue presidente (2000-2004) asumió su responsabilidad y el canciller hacia lo que él mandaba “o se botaba, el de ahora lo primero que dice que él no es político, bueno habrá que pasarle su pagaré, son ustedes que deben pasarle su pagaré, no soy yo”.

CRONOLOGÍA

5 de julio

El PRM y Luis Abinader cumplen el 5 de julio un año de haber trinfando en las elecciones, venciendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato Gonzalo Castillo.

16 de agosto

Desde que Abinader asumió el gobierno el 16 de agosto del año pasado, comenzó una fuerte presión de la dirigencia media y de base, exisgiendo empleos, lo cual se manifiesta aún.