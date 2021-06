Falta consenso médico sobre tercera dosis

Javier Flores

Santo Domingo, RD

“Vamos a celebrar la tercera dosis”, de esa forma terminaba la directora de Comunicaciones del Poder Ejecutivo, Milagros Germán, la rueda de prensa realizada el pasado jueves donde la vicepresidenta Raquel Peña y el Gabinete de Salud anunciara que en el país será necesaria una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Desde ese momento, el debate sobre la necesidad o no de una tercera dosis, que de acuerdo con lo dicho por el Gabinete de Salud servirá como refuerzo y tendrá que ser de un laboratorio diferente a las de las dos previas, se ha apoderado de los medios de comunicación y las redes sociales, principalmente por la falta de explicaciones acerca de la funcionalidad de la misma.

Mientras Germán dice que será durante el transcurso de esta semana que las autoridades darán las explicaciones y razones técnicas de la medida, varios profesionales de la salud se unieron al debate mostrando sus argumentos a favor o en contra de que se aplique en la población.

A favor

Uno de los principales en expresarse fue el director médico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencia Médica y Telemedicina (Cedimat), doctor Jorge Marte Báez, quien dijo que aunque apoya una tercera dosis de vacuna, no puede garantizar que sea buena y que funcione.

Báez sostuvo que se ha tenido acceso alguna literatura que han trascendido de “estudios pequeños” con respecto a una tercera dosis y esa podría ser parte de la solución más definitiva a la falta de generación suficiente de anticuerpos en personas que se les han aplicado las dos dosis.

“Algunos estudios, a los que uno ha tenido acceso, de la literatura que ha trascendido, son estudios pequeños, pero esa podría ser la solución definitiva a esa situación. No te puedo garantizar que se concluya que la tercera dosis es buena, y que funcione, y que eventualmente comience a pasar lo mismo que está sucediendo con las dos dosis ahora, después de la tercera”, indicó el médico intensivista en una entrevista con Héctor Herrera Cabral.

Colegio Médico favorece el refuerzo

También a favor de la medida se mostró el Colegio Medico Dominicano (CMD) y su presidente Waldo Ariel Suero, quien considera que con el tiempo, la población tendrá que vacunarse con regularidad contra esa enfermedad y reveló que, de hecho, ya algunos dominicanos se han aplicado una tercera dosis contra el coronavirus.

“El coronavirus llegó para quedarse y el tiempo definirá que, periódicamente, la gente tendrá que colocarse refuerzo a través de los años… habrá más dosis porque ese virus vino para quedarse”, sostuvo Suero.

Sánchez Cárdenas en contra o que lo piensen

El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, cuestionó el anuncio del gobierno de la aplicación de una tercera dosis de la vacuna porque se carece de estudios e investigaciones científicas que avalen esa decisión.

Sánchez Cárdenas explicó que aunque el tiempo y las investigaciones de soporte no son suficientes para fundamentar, sólidamente, la prescripción de una dosis adicional de la vacuna del Covid-19, desde el gobierno se ha anunciado este paso, sin haber siquiera cumplido una cobertura de 70%.

“Sin haber cumplido las metas de vacunación, sin estudios serios sobre la inmunidad alcanzada en las vacunas aplicadas, que por demás necesitan un espacio razonable para desarrollo… ¿cómo entender la premura de la “tercera dosis”?, expresa el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En las redes…

A través de las redes sociales, decenas de personas expresaron su desacuerdo a ponerse una tercera dosis de una vacuna contra el Covid-19, además de criticar la forma en la medida fue anunciada.

“Es que simplemente nos dicen de un día para otro que vamos a necesitar otra dosis, como refuerzo y nadie nos dice la razón ni nada… no entiendo nada y hasta que no me expliquen no creo que yo me ponga eso”, explicó Ramón Hernández en una de las publicaciones de Twitter realizada por el LISTÍN DIARIO.

PUNTUAL

Sin saber

Según la coordinadora del Gabinete de Salud, doctora Raquel Peña, la tercera dosis será aplicada al menos un mes después de que el paciente reciba la segunda.

Sin embargo aún se desconoce cuándo las mismas serían incluidas en la jornada de vacunación.

Justo un día después del anuncio por parte del gobierno de que la población tendría que colocarse una tercera dosis como refuerzo contra el Covid-19, personas acudieron a diferentes centros de inoculación en búsqueda del servicio pero se encontraron con que no se estaba aplicando.

Neumólogos llaman a completar esquema de vacunación iniciado

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax recomendó a las autoridades de salud del país completar el esquema recomendado de vacunación contra la Covid-19 en toda la población en lo que se esperan los lineamientos basados en estudios científicos y aprobados por los organismos rectores del tema que respalden la aplicación de una tercera dosis.

“Aún no tenemos disponibilidad de los datos con suficiente rigor científico o lineamiento de una agencia regulatoria que nos permita sustentar esta recomendación de una tercera dosis, ya que no se tiene hasta el momento información disponible”, sostuvo la entidad a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación.

En el comunicado, la entidad destacó que es una prioridad lograr que toda la población dominicana y extranjera residente en el país complete lo antes posible el esquema recomendado inicialmente de dos dosis.

“No debemos obviar la posible necesidad de una dosis adicional y en cualquiera de estos esquemas de vacunación, ya que la pandemia aún se mantiene en curso”, argumenta la entidad.

Se recuerda que el pasado jueves, el gabinete de salud anunció que será necesaria la aplicación de una tercera dosis contra el Covid-19, que servirá como refuerzo y tendrá que ser de una farmacéutica diferente a la aplicada en las dosis previas.