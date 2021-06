Abinader concita respaldo para vadear alzas de precios

Guarionex Rosa

El acuerdo nacional para sobrevivir a la crisis económica que amenaza el bolsillo de los dominicanos con más o menos recursos es la salida mientras se supera la vacunación de la mayoría de los dominicanos, algo que ha concitado el favor del sector privado y los políticos.

Aunque el tema propuesto por el presidente Abinader suele ser complejo porque los empresarios no quieren reducir sus márgenes de ganancias, peor sería que la situación se agrave y se multipliquen los reclamos como aumentos salariales de 40% y protestas.

Abinader está aprovechando el momento en que se encuentra su régimen con apoyo considerable de la población dado el empeño con que ha impulsado la campaña para vacunar a la mayoría de la población y llegar al fin de 2021 con logros tangibles en materia de salud.

El deseo del presidente y de sectores empresariales por un acuerdo nacional para sobrevivir a la crisis, tuvo amplio respaldo luego de que la adviertencia de subir el precio del pan corriente y algunos productos de la canasta familiar amenazaron con alterar la tranquilidad.

Las alzas de los precios son contradictorios porque si bien en los supermercados y colmados de los barrios los precios han subido sin aparente explicación, el sector agropecuario del gobierno dice que los campos están sembrados y no hay carencia de rubros agrícolas.

Es más, algunos productores de cebolla han tirado sus cerones llenos del producto porque al parecer no encuentran quien los compre. Productores de leche han advertido que pudieran hacer lo mismo, una práctica extrema que dejaría pérdidas y desánimo al sector.

Botar a los caminos productos agrícolas es algo que se hizo aquí en un pasado remoto. También fue objeto de un gran y publicitado escándalo en los Estados Unidos cuando el presidente Bush padre (George H. W. 1989-1993) repudió cualquier receta con brócoli.

Con las fincas llenas de brócoli en el verano de 1989, los agricultores llenaron sus furgones y camiones y le tiraron todo el brócoli que pudieron sobre las aceras de la avenida Pensilvania, donde se encuentra la Casa Blanca. Hoy brócoli es sinónimo de comida saludable. El padre de la dinastía Bush perdió la reelección y nunca superó el percance.

Decreta austeridad

La austeridad decretada por el presidente Abinader le viene muy bien al país entero, a sus funcionarios, a los del pasado que quizás la justicia les haga devolver las fortunas que se cree sacaron de los fondos públicos y a los que entraron “gandíos” creyendo que el Estado era botín.

La Procuraduría de Persecución de la Corrupción divulgó al momento de someterlo a la justicia que el ingeniero Francisco Pagán, por varios años director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado , OISOE, habían consumido facturas millonarias en un reconocido restaurante.

Allí, según el reporte, se reunían el director y los cercanos colaboradores a degustar bebidas y frutos del mar, la especialidad de ese restaurante. Y claro, a la mejor manera de la pequeña burguesía en ascenso se ocupaban de “resolver los problemas nacionales”.

Muchos pudieran no creerlo pero a los gobiernos van los funcionarios a satisfacer necesidades gastronómicas atrasadas. Uno de los sometidos por el caso OISOE, dijo que su familia había sido muy pobre. El sobrepesose nota hasta en los médicos tras unos días en los puestos. Muy sabios, culpan al estrés.

Para qué le hacen eso al presidente, no solamente a Abinader que nació rico, porque a su padre, el viejo profesor Abinader no le faltó nada y lo que se ha publicado es que le economizó al Estado. Algunos funcionarios que no tuvieron vehículos en sus familias, piden ahora yipetas todo terreno. Se olvidan que todo el mundo se conoce y los detalles resaltan.

Es transitorio

En la reunión que sostuvo el presidente Abinader con los funcionarios y el sector privado, incluidos los sindicalistas, el gobernador del Banco Central. Héctor Valdez Albizu ratificó su postura de que la economía va bien. Atribuyó a una situación transitoria las preocupaciones por los precios.

Valdez Albizu recordó que hace pocos días informó que el IPC, índice de precios al consumidor, fue de 0.65% el mes pasado lo que ubicó la inflación en 3,36%. En una reunión que sostuvo el jueves con el embajador de Francia, Eric Fournier y un equipo de la misión, se pasó revista a los progresos y a la capacidad del país para la apertura al mercado exterior, con el turismo reactivado.

El empresario Manuel Corripio, otro de los participantes en la reunión con el presidente Abinader en el Palacio, se manifestó en favor de los subsidios que se enfoquen en los consumidores, no así en los productos. Las tiendas del Grupo Corripio han mantenido durante el año promociones con rebajas de electrodomésticos y proyectan las tradicionales de aquí al llamado “Viernes Negro”.

Abinader descartó en la reunión de Palacio la posibilidad de una reforma fiscal como se había rumorado y que causó un hervidero ya que políticos opositores trataron de sacar provecho de ese supuesto.