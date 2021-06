Solicita al SNS ocultar la morgue del coronavirus en la Ciudad Sanitaria

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello, solicitó al Servicio Nacional de Salud (SNS) instalar una valla para impedir que la morgue del hospital quede a la vista de los visitantes.

“Le hemos pedido al SNS una valla que puede ser de lona o paneles para que cuando saquen al fallecido nadie vea”, expresó ayer a LISTÍN DIARIO señalando que el traslado visible del cuerpo sin vida no es agradable para el familiar ni para el personal médico.

La petición surgió luego de que algunas familias de pacientes afectados de Covid-19, ingresados en el antiguo “Morgan”, reprocharan por la forma en que se encuentran dos refrigeradores totalmente evidentes donde llevan los cadáveres que sacan de la unidad de coronavirus.

“Hay que proteger la dignidad del fallecido y el dolor de la gente”, dijo enfatizando que es algo que hay que resolver.

El especialista en neurocirugía dijo que hace unos días solicitó al SNS el instalar la mampara para obstaculizar la vista de los parientes que asisten al hospital a buscar información sobre la evolución de su paciente.

Señaló que antes había pedido que el cajón móvil se reubicara porque estaba justo frente a la unidad por la misma razón, tiempo más tarde fue movido más al fondo de la explanada pero aún se puede percibir cuando entran y sacan el cadáver.

Debido a la demanda de víctimas mortales por coronavirus se vieron en la necesidad de colocar otro refrigerador. Estos deben de tener una temperatura de 8 grados para evitar la propagación del virus.

¿Por qué hay una morgue ahí?

El doctor explicó que la morgue de la Ciudad Sanitaria “no está todavía y para llevar un cadáver allí habría que recorrer cerca de unos 600 o 700 metros por la calle y eso no puede ser”.

Indicó que hasta que no se tenga la morgue operativa no se pueden llevar los fallecidos hasta allá porque se les dificultaría porque el hospital no está concluido.

La ciudad sanitaría solo tendrá una morgue general donde los cadáveres serán llevados vía áreas y no podrán ser visibles.