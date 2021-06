Yeni Berenice se refiere a trama en su contra

Santo Domingo, RD

La procuradora adjunta de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se refirió por primera vez a la presunta trama en su contra y por el cual hay una investigación abierta.

Dijo que como miembro del ministerio público no puede dar detalles sobre el tema, pero indicó que a raíz de las investigaciones y del proceso que llevan a cabo contra los acusados en el caso Anti-Pulpo “surgieron elementos sobre mi persona”.

“Ese es un tema del que no debo hablar como ministerio público, en virtud de que a raíz de las investigaciones y del proceso se asignaron por razones evidentes otros fiscales, ya que inicialmente teníamos esa investigación, pero al surgir elementos sobre mi persona ya tenía que apartarme como investigadora y no puedo abundar sobre ese particular”, dijo la procuradora adjunto al ser abordada sobre el particular tras salir de la audiencia donde se conocía la revisión obligatoria de la medida de coerción a Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso Anti-Pulpo.

Por su parte, al ofrecer detalles sobre el tema, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reiteró que el proceso de investigación sobre la presunta trama está abierto y en la medida que avance darán a conocer los detalles.

“Nosotros tenemos un proceso de investigación abierta sobre ese particular, estamos desarrollando algunas diligencia de investigación y en la medida en que ese proceso se culmine, y de ser necesario, entonces estaremos tomando decisión al respecto”, aseguró.

Ambos hablaron luego de la audiencia para la revisión de la medida de coerción en contra de los encartados en el Caso Pulpo, la cual fue aplazada.