Especialista pide campaña vacunas llegue a todo el país

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El doctor José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, favorece que el Gobierno extien­da a todo el país la jor­nada masiva de vacuna­ción comunitaria contra el Covid-19 que realizó el pasado fin de semana, a fin de abarcar a la mayor cantidad posible de po­blación.

Dijo que la jornada co­munitaria realizada ha si­do un éxito y por lo tanto debe seguirse expandien­do, manteniéndose de manera nacional y secto­rial, de acuerdo a las ne­cesidades.

El especialista compar­tió así el planteamiento hecho por Listín Diario en su editorial titulado “Que siga la campaña especial”, donde destaca el éxito que ha tenido la campaña es­pecial de cuatro días para vacunar a los ciudadanos con primeras y segundas dosis anti-Covid y sugiere que se extienda en su ori­ginal formato por varios días más, abarcando otros focos igualmente preocu­pantes.

Entiende que además de eso es necesario que el país realice indagacio­nes que le permitan de­terminar las razones por las cuales aún hay un gru­po de población que no ha acudido a vacunarse, para poder hacer una co­municación estratégica de convencimiento y de crear confianza.

El experto en vacunas entiende que aunque el país tiene más de cinco mi­llones de dosis de vacunas aplicadas, sólo el 17% de la población tiene las dos do­sis completas, lo que indica que aún el camino es largo para alcanzar la inmuniza­ción de la mayoría de la po­blación.

Recordó que mientras más rápido se ponga la va­cuna, más pronto se logra­rán resultados más posi­tivos y de camino hacia la normalidad.

“Esas campañas deben mantenerse e ir de una ma­nera más específicas, sec­torizando para lograr que algunos rezagados que no quieren vacunarse o que aún tienen desconfianza lo­gremos que se la apliquen”, señaló el doctor Brea del Castillo, al referirse a la jor­nada de vacunación comu­nitaria realizada desde el jueves de la semana pasada hasta el domingo en el Gran Santo Domingo y otras pro­vincias de mayor tasa de po­sitividad del virus.

La meta del gobierno es lograr la inmunidad de re­baño tras vacunar al 70% de la población.in­

CLAVES

Más protección

El Colegio Médico Do­minicanó llamó ayer a las personas a que se han vacunado, a que no se quiten la mascarilla, mantengan el distancia­miento y seguir con las medidas de higiene, por­que la vacuna no le ga­rantiza que no se conta­giarán del coronavirus Covid-19.