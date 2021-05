Buen flujo de empleados a vacunarse

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Desde las 12:30 a 2:00 de la tarde de cada dia, en los puntos de vacunación de la capital se incrementa significativamente el nú­mero de ciudadanos que asiste a inmunizarse contra el Covid-19, según infor­maron varios encargados de centros visitados por reporteros de este diario. Jesús Gil, técnico de salud para Covid-19 de la Cruz Roja Dominicana, explicó que el horario coincide con el tiempo de receso de las instituciones, la razón por la que la mayor parte de los interesados corresponde a personal laboral.

Al respecto, Gil expuso que han recibido a “gru­pos grandes” de una mis­ma empresa. El técnico de salud dijo, además, que du­rante los primeros días en el centro ubicado en la Ca­lle Juan Enrique Dunant, en el ensanche Miraflores, se inmunizaban de entre 150 y 180 personas, pe­ro señala que el grupo se ha reducido y las jornadas ahora llegan hasta 130, o un poco más.

La notable asistencia de empleados también se pudo observar en el cen­tro de vacunación que funciona en la Universi­dad Nacional Pedro Hen­ríquez Ureña (Unphu), donde fue confirmado el flujo de servidores públi­cos.

“Normalmente, los que están viniendo son gente de empresas, sobre todo las del Estado”, especifi­có. Pruebas para prevenir

El representante de sa­lud detalló que a raíz de la gran cantidad de personas que recibidas con sínto­mas del coronavirus deci­dieron establecer un espa­cio para la realización de pruebas y así identificar a pacientes positivos, antes de la vacunación.

“Estas pruebas Covid nosotros las estamos ha­ciendo porque aquí lle­gaba mucha gente con síntomas y así no se les puede vacunar, dijo.

EMPRESAS

Motivando.

V. Díaz, así quiso ser identificada, trabaja pa­ra una empresa de trans­porte privado. Ayer, su supervisora le dio a ella y a otras compañeras un permiso para acudir al centro más cercano.

“Oh, a mí me mandaron. Yo no me iba a vacunar, no”, fue su respuesta.