Larga espera por las pruebas

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

“Desde las 8:00 de la mañana estoy aquí atrás de una prueba PCR”, dijo Milna Boni­lla, quien luego de re­correr varios centros y no obtener respues­ta, su último recurso fue trasladarse hacia el Hospital Regional Doc­tor Marcelino Vélez Santana, donde encon­tró las muestras dispo­nibles.

Milna es asmática, estaba presentando dos síntomas del virus, “por eso se preocupó por realizarse la prue­ba”, ya que quiso des­cartar y proteger su vi­da por su condición.

Para su sorpresa, cuando estaba hacien­do el proceso de regis­tro y tomando el turno para la muestra, uno de los encargados le di­ce que “dos síntomas no indican que tenga el virus, que se fuera a casa porque no le ha­rían la prueba”; sin em­bargo, ella decide que­darse. Gabriel Osoria, un conocido de Milna, responde: “¿Cómo que no, si hay personas has­ta asintomáticas?”

En el pasillo del Mar­celino Vélez había cien­tos de personas espe­rando para hacerse la prueba, y sólo un pues­to con dos doctoras se estaban haciendo car­go de toda la gente.

Un listado que car­gaba uno de los médi­cos con las personas inscritas para tomarse la muestra sobrepasa­ba las 259 personas.

Milna se quedó en el centro esperando por la prueba, aunque le fue negada.