Homicidio es principal causa prisión de militares y policías

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El homicidio constituye el principal delito por el que fueron enviados a prisión 154 policías y miliares que están recluidos en los dos centros especiales que funcionan en República Dominicana para ese personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que incurren en actos ilícitos.

De los 123 agentes de la Policía Nacional privados de libertad en el Centro de Operaciones Especiales, de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, 93 están acusados de homicidio, correspondiente al 76 por ciento.

Mientras, 10 están recluidos en ese recinto penitenciario por incurrir en golpes y heridas; nueve por violencia intrafamiliar, tres por violación sexual, tres por robo y cinco por otros actos ilícitos que no se precisan en un informe de la Procuraduría General de la República.

Militares

De 31 recluidos en el centro de corrección y rehabilitación para militares, ubicado en Santo Domingo Norte, 13 están imputados de quitarle la vida a otra persona, equivalente al 41.9 por ciento.

Diferente al centro para policías, en el de militares la violación sexual es el segundo delito por el cual son enviados a la cárcel miembros de las Fuerzas Armadas con 6, seguido de robo, con cinco, violencia intrafamiliar, con cuatro, drogas, con dos, y golpes y herida, con uno.

Las estadísticas suministradas por la Procuraduría General, a través de la Dirección de Comunicaciones, recogen la situación de los recintos penitenciarios para militares y policías hasta el 12 de mayo.

Condición jurídica

En el centro para policías hay 46 condenados y 77 preventivos. Mientras en el de militares, los condenados son 26, y los preventivos, cinco.

Privación

Algunos militares y policías han sido enviados a cumplir medida de coerción y condenas en centros penitenciarios ordinarios.

No obstante, hay alrededor de 154 militares y policías en estado de privación de libertad en los dos centros carcelarios especializados que han sido habilitados para la reclusión de ese personal, incluyendo unos que ya es tán condenados y otros en calidad de preventivos, so brlos que pesa acusación de incurrir en diversos de litos, La mayor cantidad está en el centro de Operaciones Especiales, de Manoguayabo, en San to Domingo Oeste, que só lo alberga a agentes de la Policía Nacional.

Igualdad

La jueza Kenya Romero envió a cumplir 18 meses de medida de coerción en el centro de corrección Najayo, San Cristóbal, a cinco militares y policías involucrados en el entramado de corrupción denominado Coral, en base al derecho a la igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución La jueza envió a Najayo al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adan Cáceres Silvestre; el coronel policial Rafael Núñez de Aza; al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, y a Tanner Antonio Flete Guzmán, mientras que contra el mayor Girón Jiménez, que fungió como testigo principal, en colaboración con el Ministerio Público, se dictó prisión domiciliaria (confidencial). También a la pastora Rossy Guzmán, a Najayo Mujeres.

El debate

Esta decisión de la jueza Romero motivó un grande debate entre abogados, unos apoyando la decisión y otros rechazándola, en razón de que la tradición era de que los militares y policías, principalmente de alto rango, eran enviados a cumplir condenas en cárceles especiales de las instituciones a las que pertenecían.

SEPA MÁS

El derecho a la igualdad

La Constitución.

El artículo 39 referente al Derecho a la igualdad, establece que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”. En consecuencia la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes, entre otras prerrogaticas.