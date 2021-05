Desaconseja tomar vitaminas para prevenir el Covid

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santiago, RD

Pese al avance que tiene República Dominicana en la vacunación contra el Covid- 19, el infectólogo y especialista en cuidados críticos, José Rafael Yunen, entiende que los cuidados rigurosos y medidas preventivas contra el virus podrían extenderse hasta finales del año 2022.

Además, señaló que las vitaminas deben consumirse como suplemento acorde a las necesidades de cada organismo, por lo que no se aconseja el consumo continuo y permanente por largo tiempo de vitaminas como C, D y minerales como el Zinc, adoptado por una gran cantidad de personas como prevención del Covid- 19 desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, y aún mantienen el mismo ritmo de uso.

El doctor Yunen, presidente del Grupo Yunen y del Consejo Médico de Cedimat, detalló además los diferentes medicamentos que se están utilizando actualmente contra el virus, al participar como invitado en la “Cita con el Covid” que transmite cada lunes a las 9:00 de la noche Listin diario.com, bajo laconducción de su director Miguel Franjul y la periodista Doris Pantaleón.

Vacunación efectiva

Entiende que para alcanzar los mayores niveles de vacunación se debe llegar a los diferentes lugares del país y tener una campaña constante que permita que toda la población en edad de hacerlo, se vacune.

Una vez logrado eso y ante el surgimiento de variantes del virus, el doctor Yunen entiende que no se debe pensar en eliminar las medidas de uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento hasta finales del 2022.

Dijo que la vitamina D es un excelente suplemento, que es muy indicada cuando hay déficit de la misma, pero que los cardiólogos piden pararla a la octava semana porque puede crear falsificaciones coronarias, y que la C es menos eficiente en altas dosis.

Con esto, explica el especialista, lo que se debe tener claro es que las vitaminas no son de uso continuo, a menos que la persona no tenga una deficiencia de la misma. Recordó que el zinc es otro suplemento muy utilizado por la población como prevención al virus, pero que las recomendaciones de la FDA es que no se utilice más de lo que se requiere suplementar en el organismo.

Tratamientos actuales

Recordó que desde el inicio de la pandemia se utilizaron diferentes medicamentos como tratamientos a pacientes afectados del virus del Covid- 19, algunos de los cuales fueron descontinuados.

En la actualidad, explicó Yunen, los que se utilizan son el Remdesivir aceptado por la FDA y Tocilizumab, Dexametasona, anticoagulantes, plasma convaleciente y anticuerpos monoclonales.

Dijo que hay otros que se utilizan, que están aún bajo estudios, pero que no han sido aprobados formalmente para tratar el virus.

Vacuna entre jóvenes

Recordó que la vacuna no comienza a ser eficaz hasta 14 días después de ponerse la segunda dosis y dijo que el hecho de que muchos adultos mayores, incluyendo personas mayores de 80 años, se vacunaron sin presentar ningún efecto secundario, sirvió de punto de partida para generar confianza entre los jóvenes.

Esa, en su opinión, es una de las razones del entusiasmo que está teniendo la población joven de vacunarse, al dejar abierta desde ayer la vacunación para todos los mayores de 18 años.

Entiende que esa apertura dará el reinicio a la jornada masiva de vacunación, incluyendo aquellos de edad más avanzada que quedaron rezagados al momento de vacunarse durante la fase en que le correspondía.

El especialista dijo que la vacuna que se está aplicando en el país es de virus inactivado, es una tecnología muy conocida y tiene una alta seguridad.

VACUNAS

En dos puntos

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) la presencia de voluntarios fue mayor ayer.

Allí pasadas las 10:30 de la mañana habían inoculado unas 400 personas entre jóvenes y personas más adultas. La doctora María Matos atribuyó la baja asistencia de jóvenes a que es una población rezagada y quizás asistirían masivamente en el transcurso de la tarde.

Ayer asistieron ciudadanos de todas las edades. “La asistencia ha sido intermedia”, señaló Matos.

Centro Olímpico

El pabellón de Karate del Centro Olímpico lo habilitaron únicamente para inocular contra el virus. En toda la explanada del lugar instalaron cubículos y áreas especializadas para el desarrollo de la inmunización. Mientras que afuera del pabellón están identificadas con vallas la entrada y salida al centro de vacunación para mantener el orden de los voluntarios.