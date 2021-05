EEUU le da espaldarazo al presidente Abinader

Guarionex Rosa

guarionexrosa@hotmail.com

Santo Domingo, RD

El anuncio de que los Estados Unidos está interesado en trabajar en los esfuerzos legislativos dominicanos para crear un sistema de extinción de dominio que permita al gobierno recuperar los bienes y riquezas “que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado”, es un respaldo firme al presidente Abinader.

Hay discusiones aparte, y el hecho de que el acuerdo fuera anunciado por el encargado de negocios, a.i., de la embajada, con algunas indirectas sobre las relaciones de República Dominicana con otros países, en el caso, de China, ha motivado algunas críticas, aunque lo esencial para la parte oficial es que Abinader sale ganancioso.

La queja del lado norteamericano avergonzaría a los últimos regímenes de Mejía, Fernández y Medina, a la luz de las tantas denuncias y sometimientos a la justicia de funcionarios civiles y militares bajo acusaciones de actos de corrupción escandalosos como el de Odebrecht, Operación Antipulpo y Operación Coral.

Abinader parece genuinamente preocupado por detener en su régimen la falta de ética que se atribuye a gobiernos anteriores, de que pudiera haber sacrificado lo estricto de que el presidente de una república soberana celebre una reuniónde trabajo con un encargado de negocios interino para tratar asuntos internos del Estado.

Hay quienes creen que el último escándalo que envuelve al general Adán Cáceres, jefe de Seguridad del ex presidente Medina, ha llenado la copa de los actos de corrupción que enlodan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con la inmediata consecuencia de un alto mando en la justicia y otro renunciante, el general Torres Robiou. En su discurso, televisado a todo el país, el encargado de negocios Robert Thomas, de quien se dice se acreditó ante la Cancillería con Carta de Gabinete, un uso cuando el gobierno del otro país quiere nombrar a alguien enviado especialmente, en el caso, desde Washington, D. C., habría hablado como si fuera un plenipotenciario.

“Deseamos trabajar con ustedes en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano”, dijo el diplomático de carrera.

En una crítica no tan sutil a los pasados gobiernos, el señor Thomas expresó que tras varios intentos fallidos en el pasado “creemos que la aprobación de esta legislación podría ser un logro importante para el pueblo dominicano yapoyaremos los esfuerzos de su gobierno para desarrollar esta importante herramienta”.

En presencia del nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, el diplomático le propone “discutir las formas en que podían trabajar con la CC para mejorar su papel como entidad de supervisión independiente”, función que calificó como “fundamental para las sociedades transparentes y democráticas”.

El acto en el Palacio Nacional tuvo lugar solamente un día después de la fecha conmemorativa del 28 de abril, cuando se recuerda la segunda intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana. Tuvo lugar sin la presencia del canciller Roberto Álvarez, aquejado de COVID- 19 y en cuyo puesto estaba el vicecanciller Silié Ruiz.

No a la corrupción

En coincidencia con el escándalo denominado Operación Coral, el presidente Abinader anunció más controles a las compras y contrataciones del gobierno y dijo que su régimen reforzará las normas para evitar cualquier acto de corrupción. El anuncio lo hizo el martes mientras visitaba la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Abinader anticipó que en dos meses será sometido un proyecto de ley para reducir el tiempo en la contratación pública y tener mayor control, lo que sería parte de una modificación de la Ley de Compras y Contrataciones. Se buscaría, según el gobernante, tener más control, menor tiempo y más eficiencia.

El gobierno tiene pendiente algunos temas en la materia de trasparencia. El pasado miércoles el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales violentó los principios de participación, competencia y transacción en el portal con la entrega de montos millonarios a un grupo de artistas en diciembre pasado.

El caso de las contrataciones y algunas donaciones a los artistas para que amenizaran fiestas en Navidad, pareció un descuido de Tony Peña Guaba, director del Gabinete. Peña Guaba reconoce que de los 100 millones de pesos destinados a la contratación de orquestas para amenizar fiestas virtuales, algunas partidas fueron donadas.

Su posición choca con lo dicho el pasado jueves por el presidente Abinader, aunque no se refiriera a su caso: “cualquier funcionario que no cumpla con el código de ética que renuncie hoy”. Es evidente que Peña Guaba no sopesó los alcances de la donación o contratación de orquestas, algo ocurrido en un santiamén.

Economía en marcha El presidente Abinader dijo el pasado lunes que la economía del país está en marcha, al tiempo que citó proyecciones del Banco Mundial que ubican su crecimiento en 5.5%. El Indicador Mensual del Banco Central menciona que la industria manufacturera local logró un crecimiento de 6.5% durante el mes de febrero 2021, en comparación con el 2020.

Por su parte, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, citó una encuesta de la institución en la cual los negocios con Haití se han posicionado como el primer destino de las exportaciones dominicanas. Los datos aparecen en Primer Estudio Económico del Mercado Fronterizo dominico- haitiano.

Por su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, Ito, consideró que las zonas francas del país están pasando por el mejor momento de su historia.

El estudio del BC toma en cuenta el desarrollo de las zonas francas fronterizas y su capacidad de importación de productos sofisticados como calzados de hombres de marcas a los mercados de Estados Unidos.

Contrario a los vaticinios del Banco Central, del presidente Abinader y del ministro Bisonó, los opositores denunciaron esta semana un “show mediático” con el escándalo de corrupción que envuelve al general Cáceres, una pastora asociada a sus negocios y compartes entre militares y civiles.

En una conferencia de prensa tras la reunión de su comité político, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que lidera el ex pres ident e Medina denunció que: “para justificar su fracaso y falta de iniciativa han salido a perseguir y atropellar.

Continúan con su show mediático, tratando de construir pruebas por el camino y recurriendo a presiones políticas, todo con el único objetivo de mantener la atención de la gente en otro foco que no sea su propia ineficiencia”.