Comité Político PLD se reúne para abordar aspiraciones a puestos internos

Santo Domingo, RD

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encuentra reunido con el objetivo de conocer los informes de sobre los perfiles presentados por los aspirantes a puestos en secretarías.

Se adelantó también que los preparativos y agenda para la reunión del Comité Central del PLD, convocada para el 9 de mayo, estaría también agendado.

Mientras se realiza la reunión en uno de los salones de la Casa Nacional del PLD, los comunicadores aguardan el final de la misma para recibir las explicaciones de las conclusiones y resoluciones arribadas.

El ex Presidente Danilo Medina, en su calidad de Presidente del PLD, encabeza el encuentro, acompañado de Charles Mariotti, Secretario General y una línea frontal en la que se incluye la ex vicepresidenta de la República Margarita Cedeño, el ex presidente del PLD, Temístocles Montás, el pasado candidato Presidencial, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, encargada de actas y José Ramón Fadul, delegado político ante la Junta Central Electoral.

En el encuentro, que se inició desde las 10:45 de la mañana, participan 43 de los 45 miembros que integran ese órgano interno. Presentaron sus excusas Lucía Medina y Miriam Cabral.