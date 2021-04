Abinader: "La situación podría empeorar antes de mejorar... nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego"

Saulo Mota

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader advirtiío hoy que antes de completar la reforma a la Policía Nacional la situación podría empeorar, antes que mejorar y dijo que eran conscientes de que habían “muchos intereses en juego”.

El presidente prometió que logrará la reforma de la policía dominicana “cueste lo que cueste, y me cueste lo que me cueste”.

“Conocemos que el reto es grande y la circunstancia compleja... Ni me cansaré ni me van a cansar. También reconozco que es posible que en este proceso de transformación encontremos obstáculos y dificultades y más aún: les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”, insistió el mandatario en un discurso esta noche, previo a la juramentación de un grupo de trabajo que elaborará la nueva reforma a la Policía Nacional.

El presidente dominicano citó a John F. Kennedy al decir que eligieron “ese camino no porque sea fácil, sino porque es difícil y es justo”.

“Hemos venido aquí para cambiar las cosas: de manera radical y para siempre”, dijo el mandatario dominicano.

Abinade señaló que la actuación de la Policía Nacional debe ser siempre ejemplar. Dijo que de antemano conocían la realidad de inseguridad que vive el país. “Los últimos acontecimientos que hemos vivido han hecho que esta realidad se acelere. La necesidad se ha convertido en urgencia, en trabajo de este gobierno”, dijo.

“El grupo de trabajo juramentado tiene la misión de hacer un análisis, producir cambios de rigor y proponer todas las soluciones que estimen más convenientes para la transformación inmediata de la Policía”, también dijo el mandatario dominicano.

El presidente Abinader dijo que se trata de un grupo numeroso para que puedan trabajar en subgrupos. “Esta transformación que vamos a proponer no es la de un gobierno. Es la que buscamos todos. La transformación de un país”, dijo.

Admitió que había que cambiar una cultura de corrupción en el país.

“Les corresponde trabajar duro para lograr una transformación integral para que coloque nuestra Policía entre las mejores del continente. El pueblo no espera menos porque no merece menos”.

“El objetivo que queremos alcanzar es irrenunciable”, dijo.

Parte del grupo de trabajo juramentado hoy:

Servio Tulio Castaños, quien la presidirá;

Radamés García

Juan Ramírez

Bautista López García

Rosalía Sosa

Pedro Brache

Celso Juan Marranzini

José Luis Mendoza

Osvaldo santana

Fidel Lorenzo

Héctor Guerrero Heredia

Fausto Mejía

José Francisco Torres

Carolina Santana

Elena Villella

Ricardo Nieves