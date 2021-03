Contratistas de 557 escuelas inauguradas siguen a la espera de pagos

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Los ministros de Educación y Obras Públicas informaron que a los contratistas de 557 centros educativos ya inaugurados aún no se les ha pagado, lo que consideraron como una situación delicada.

Del total de 557 escuelas terminadas y no pagadas, hay 200 planteles en proceso de pago en la Dirección Financiera o en preparación de las adendas correspondientes en la Dirección Jurídica de Obras Públicas y otras 199 escuelas “ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes”.

Los funcionarios plantearon que en el Programa de Edificaciones Escolares, que comenzó en el año 2013 por la administración de Danilo Medina, aún quedan sin terminar 718 proyectos, que representan unas 10 mil aulas “y que presentan la misma complejidad técnica, financiera y jurídica que los ya inaugurados”.

“Las estimaciones por ejecutar de estos 718 proyectos superan los 25 mil millones de pesos”, señalaron los ministros, en rueda de prensa en el Palacio Nacional.

Deligne Asención indicó que se estima que unos 637 centros educativos se encuentran en situación de tope máximo de ejecución, cuyos contratos requieren de una inversión que supera los 16 mil millones de pesos y excederán al término de su ejecución el 25% de obras adicionales autorizadas para exceder los contratos originales.

“También hubo improvisación al no incluir dentro de los diseños tipo de las escuelas la dotación de espacios para laboratorios, cocinas y áreas de comedor para la tanda extendida o verjas de protección, entre otras modificaciones importantes incorporadas posteriormente a los diseños y presupuestos originales”, señalaron las instituciones en un comunicado de prensa.

“Al momento de los sorteos, las escuelas no tenían presupuestos definitivos, sino un presupuesto base, hecho a partir de un diseño prototipo general que no consideraba la topografía del terreno, el estudio básico de suelos, las características de vulnerabilidad del área escogida o, en el peor de los casos, no se tenía el estatus legal del terreno, o ni siquiera se había identificado un lugar específico donde ubicar el plantel escolar sorteado y contratado”, indicaron.