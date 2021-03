Operativo Semana Santa inicia el próximo jueves con más de 46 mil socorristas

Santo Domingo, R.D.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), anunció que el operativo “Compromiso por la Vida, Semana Santa 2021”, de emergencia y seguridad iniciará el jueves primero de abril, a las 2:00 de la tarde y termina el domingo 4, a las 6:00 pm.

Juan Manuel Méndez, director del COE, indicó que la ejecución del operativo, contará con más de 46,332 personas que trabajarán para reducir los accidentes de tránsito, asfixia por inmersión e intoxicación por alcohol y alimentos. Además de mantener una estricta vigilancia en el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Gabinete y el Ministerio de Salud para evitar el incremento de contagios por COVID-19.

Explicó que los ciudadanos que opten por desplazarse contarán con la asistencia de 3,101 puestos de socorro, ubicados en playas, balnearios, y principales vías del país.

Asimismo, se sumarán al operativo 168 ambulancias y 3 helicópteros que fueron dispuestos por el ministro de Defensa; Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa.

También habrá 57 puestos de Grúas, 21 embarcaciones y 37 puestos con Carro- Taller. Además, la población contará con 107 inspectores del COBA, 600 inspectores para el Covid-19 y 18 puestos de atención a niños extraviados.

“Como todos bien saben en esta ocasión vamos a conmemorar una Semana Santa atípica, por lo que debemos tomar en cuenta los protocolos establecidos por el Gabinete y el Ministerio de Salud para evitar un incremento en los contagios por COVID-19. Hoy como en cada uno de estos operativos en los que hemos tenido los efectos de la pandemia como reto agregado, el Estado necesita la colaboración de toda la ciudadanía”, indicó.

De igual forma, durante el asueto de Semana Santa, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) regulará la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, desde el jueves primero de abril, a partir de las 06:00 de la mañana, hasta el lunes cinco a las 05:00 a.m.

En tanto que, la Defensa Civil clausuró 237 balnearios para este operativo.

“Les reitero que no deben consumir alcohol ni antes ni durante estén conduciendo, usar casco protector, no exceder los límites de velocidad y no debes usar el celular mientras conduces. Para limitar en lo posible el aumento de contagios por COVID-19, no deben olvidar el uso de mascarillas, mantener un distanciamiento físico entre una persona y otra, lavarse las manos y evitar reuniones en las que haya más de 10 personas”, dijo.