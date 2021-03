Tribunal mantiene su posición de dejar las pruebas de Brasil fuera del proceso Odebrecht

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificó esta noche su decisión de dejar fuera del proceso Odebrecht, las pruebas de Brasil que el Ministerio Público alega forman parte de las evidencias en contra de los imputados de recibir sobornos por parte de esa empresa.

El tribunal, presidido por Gisell Méndez, e integrado por Tania Yunes y Jisell Naranjo, tomó la decisión tras rechazar un recurso de oposición en contra de la medida del tribunal de rechazar la incorporación de una comunicación y dos de sus anexos, enviados al país por las autoridades de Brasil.

Las juezas recesaron la audiencia para este jueves, a las 9:00 de la mañana, a fin de darle la oportunidad al ministerio público, para que continúe con la presentación de las pruebas documentales que dice poseer en contra de los encartados.

Consideraron que el documento no puede ser incorporado al tribunal debido a que no fue notificado a la defensa de los imputados y que además no puede admitirse la incorporación de pruebas no admitida en la acusación.

Gisell Méndez sostuvo que las pruebas, al momento de depositar la acusación por ante la secretaria de la Suprema Corte de Justicia, no fueron recibida y que solo figura recibido en el escrito de acusación y su anexo.

"En el juicio no puede admitirse la incorporación de pruebas no ofrecida en la acusación, aun cuando las partes pudieran conocerla, porque admitir eso sería atentar groseramente contra el derecho de defensa en contra de los principios informadores del proceso penal que nos rige", acotó el Gisell Mendez.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y los fiscales Mirna Ortiz y José Miguel Marmolejo habían pedido al tribunal variar su decisión y admitir parcialmente las pruebas, a fin de ser incorporadas de forma completa, tal y como lo ha solicitado desde el inicio el Ministerio Público.

En sus alegatos el Ministerio Público afirmó que ha cumplido con su obligación, de acusar, presentar la acusación y, con la acusación, depositar las evidencias, “en este caso, las evidencias, debidamente traducidas, por la intérprete judicial Laura María Serra Nova.

Consideró que las evidencias fueron entregadas a la Suprema Corte de Justicia, y que si ese documento, por ejemplo, se traspapeló, eso no le pasó al Ministerio Público; si hay una falta, hay que buscarla en otro lugar, no en el Ministerio Público, ya que a su juicio ellos solo quieren justicia.

En la audiencia la defensa del imputado Ángel Rondón, doctores José Miguel Minier y Emery Rodríguez, manifestaron que el recurso que interpuso el Ministerio Público no tiene ningún argumento para que el tribunal varíe la decisión que dio en principio.

La defensa técnica destacó que el Pepca no cumplió con aportar las traducciones y que en el inventario de agosto del 2020 no constan esos documentos, ni han sido ni foliados ni recibidos por ninguna autoridad judicial.

De su lado, el abogado Cludio Sthephen, de la defensa Roberto Rodríguez, cuestionó la insinuación que hizo el Ministerio Público de que hubo un manejo de las pruebas y que esto pudo haberse verificado en la Suprema Corte de Justicia y la secretaría de este tribunal. “Todos sabemos lo estricto que es la Suprema con el manejo de las pruebas”.

“Estas acusaciones son extremas, ya todos los medios se hicieron eco de eso. Esa es una postura sin fundamento, no se va iniciar ninguna investigación por supuesta manipulación de pruebas”, adujo Sthephen.

Mientras que, Santiago Rodríguez, de la defensa de Conrado Pittaluga, consideró que el Ministerio Público en su intervención hizo insinuaciones y casi le han puesto apellido a la manipulación de pruebas. "Esas pruebas que en la etapa preliminar se resistieron a entregar. A aquí se ha querido manifestar que hubo una manipulación de pruebas, pero en el expediente hay constancias precisas”, dijo.

Expresó que ha pretendido insinuar que hay una mano invisible y han querido buscar la responsabilidad en donde no está. "Aquí hay integridades que no nos preocupa, pero al día de hoy hay una integridad intacta, que es la integridad del tribunal".