Madre Andreea Celea: No sé a cuántos años Gabriel será condenado, yo estoy condenada al dolor por siempre

Saulo Mota Telemín y Fernando Molina

Santo Domingo, RD.

Anka Voicila, madre de Andreea Celea, pidió este lunes una condena de 30 años contra Gabriel Villanueva por entender que fue quien mató a su hija el 31 de agosto del año 2018.

Andreea Celea cayó del octavo piso de un hotel de esta capital y desde entonces el caso ha tenido dos versiones en los tribunales del país: que la joven de 21 años se suicidó y que su entonces novio, Gabriel, la mató.

La madre de la joven dijo que no sabía a cuántos años de prisión se condenaría a Gabriel Villanueva e indicó que, sin embargo, ella ya estaba condenada a sufrir dolor y sufrimiento por el resto de su vida.

“Esperando que el alma de mi hija descanse”, dijo Anka Voicila en la audiencia final del caso, esta tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. “Si sé que a mí me ha condenado a dolor y sufrimiento por el resto de mi vida”, dijo.

La mujer se quejó de que era ilógico e indignante escuchar a los abogados de Villanueva hablar de su hija como lo hicieron en todo el proceso.

“Hay mucha gente que nos conoce por mucho tiempo y sabe el amor que nos tenemos como familia”, dijo. “Se les olvida que la mentira tiene patas cortas”.

Calificó a la defensa de Villanueva como sádica por la manera en la que se refirieron a su hija en todo el proceso. “Confió en Dios que se hará justicia. Gabriel Villanueva es culpable de haber matado a Andreea”, insistió la mujer, interrumpida en varias ocasiones por las lágrimas.

Dijo que una de las señales más claras de que su hija fue asesinada es que nunca Gabriel Villanueva le llamó para contarle lo sucedido con su hija el 31 de agosto de 2018. Dijo que en caso de haberse asustado entonces su madre debió llamarle, pero que tampoco lo hizo.

“Chantal Oona nunca amó a mi hija”, dijo la madre de Andreea en el juicio de fondo.

“No me han llamado, no me han tocado la puerta, quizá el destino del caso fuera distinto”, insistió.