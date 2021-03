Violaciones sexuales e incestos son más frecuentes en SDE

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El municipio de Santo Domingo Este tiene las cifras más altas de violaciones sexuales e incestos, según una investigación realizada por el Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Desde enero hasta junio del 2019 se notificaron 35,885 denuncias de violencia de género y, de esa cantidad, 3,685 casos corresponden a violaciones e incesto. De esta última cifra, 1,486 corresponden a tres municipios de la capital dominicana, donde Santo Domingo Este ocupa el primer lugar en ambos delitos.

Mientras que en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste predominaron las violaciones sexuales y los incestos, representaron cantidades mucho menores a las de Santo Domingo Este que figura con más 90 incestos en el municipio.

En Santo Domingo Este hubo 92 violaciones sexuales, equivalente a 40.9%. Los incestos en este municipio fueron 93, lo que representa un 73.8%.

Incidencia

Las cantidades anteriores automáticamente sitúan a SDE como el municipio con mayor cifra de violaciones e incestos por encima de los demás localidades, aunque también sus cifras sobrepasan los 40 actos sexuales violentos. Por ejemplo, en el Distrito Nacional hubo 46 violaciones, lo que representa un 20.4 por ciento y 26 incestos lo que equivale a un 20.6 por ciento. Esta última cifra es la segunda más alta de incestos entre los tres municipios.

De igual manera, en Santo Domingo Oeste, municipio que se sitúa en el tercer lugar por presentar la cifra menor sobre incesto. Allí solo ocurrieron 7 incestos, o sea, 5.6 por ciento de las personas fueron agredidas sexualmente por familiares.

Sin embargo, las violaciones sexuales fueron mayores. Un total de 87 mujeres fueron violadas, lo que representa un 38.7 por ciento, de acuerdo a los datos obtenidos por el sexólogo y psiquiatra Rafael García Álvarez.

“En el estudio se determinó que el 40.30% de todos los casos de violencia sexual reportados en el país ocurrieron en la capital, y al desglosar las estadísticas de violencia sexual se estableció que 15.14% corresponden a violaciones y 8.47% a incestos”, señaló el investigador de la conducta sexual humana.

Seducción

Durante el primer semestre del 2019 se reportaron en el Gran Santo Domingo 1,486 casos de violencia sexual, de los cuales la seducción ocupa el primer lugar con un 32.7%, seguido de agresiones sexuales con un 23.6%.

Otra de las causas que ocupa el tercer lugar es el Acoso Sexual con un 17.49%, en cuarto lugar las violaciones con un 15.1%, en quinto lugar el incesto con 8.4% y finalmente el exhibicionismo que ocupa un 0.25%.

En el primer semestre del 2016, el 73.8% de los incestos reportados en Santo Domingo, también ocurrieron en Santo Domingo Este.

Además, el año pasado la demanda de pacientes fue menor debido a la incidencia del nuevo coronavirus Covid-19. Sin embargo, las asistencias demuestran que actualmente de cada cinco mujeres consultadas una tiene historia de abuso sexual pasada.

En 2019 se determinó que por cada tres mujeres violadas hay un hombre que también ha pasado por lo mismo, aunque en menor proporción. Alrededor de un 25 de los hombres son abusados sexualmente.

“Hay un prejuicio en los hombres por no decirlo porque la cultura dice que si un hombre ha sido violado ya está marcado de que será homosexual para toda la vida y no es así, no está comprobado científicamente de qué alguien que haya sido violado se invierta su preferencia sexual”, explicó García Álvarez.

Al especialista le llama la atención de que las mujeres sean quienes más denuncian.

Récord de pacientes

El psiquiatra aseguró que hay muchos casos de abuso sexual que no son denunciados, ya que la mayoría de las pacientes que acuden al Instituto de Sexualidad Humana no van específicamente por abusos sino por otras razones muy ajenas a ellos.

“Las pacientes que recibimos con historia de abusos no van por el abuso sexual, generalmente van porque el abuso sexual ha dejado una secuela de daño en ella que les hace difícil su vida íntima”, explicó el especialist, quien agrega que cuando se les aplican los antecedentes sale el abuso pero nunca lo denunciaron.

SEPA MÁS

Asistencia.

El Instituto de Sexualidad Humana de la UASD brinda asistencia a más de 30,000 pacientes, entre parejas, familias o personas individuales que han asistido en busca de auxilio.

Historial.

De estos pacientes cerca del 30 por ciento tiene un historial de abusos sexuales.

Programa.

La institución cuenta con el programa “Postexposición” para que una mujer o adolescente violada pueda recibir atenciones dentro de las 72 horas después del evento y así bloquear cualquier enfermedad de transmisión sexual, impedir embarazos y recibir ayuda emocional.