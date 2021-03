Escuelas de Santiago no disponen de agua potable

Ricardo Santana

Santo Domingo, RD

Algunas escuelas de la ciudad de Santiago carecen del servicio de agua potable y, según expertos, en comunidades rurales es aceptable, porque se pueden construir pozos sépticos y letrinas.

A este respecto, el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, Miguel Jorge, declaró que hay escuelas de esta provincia que no tienen sistemas de agua potable, como el centro educativo Gabina de León, en Cienfuegos. Jorge hizo notar que esa escuela no tiene agua potable y que eso mismo ocurre en otros centros educativos de municipios de la provincia.

El dirigente de la ADP dijo que los maestros no se presentarán a los centros educativos hasta que no haya condiciones apropiadas. A su vez, aseveró que hay otros centros escolares que tienen años en proceso de reparación y que no hay informes de que se terminen ahora.

Mencionó la escuela experimental Emilio Prud’Homme, de la calle 16 de Agosto esquina Sánchez, en el centro histórico de Santiago, tras indicar que tiene tres años en reparación y que no la terminan. Dijo que el Ministerio de Educación no ha hecho esfuerzos para adecuar los centros escolares de esta provincia.