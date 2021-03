Emiten orden de arresto contra profesor acusado de violación sexual contra una estudiante menor de edad

Santo Domingo, RD

La Fiscalía de Neyba emitió una orden de arresto contra un profesor de esa demarcación acusado de sostener relaciones sexuales con una estudiante menor de edad.

Contra el profesor Carlos Genin Rivas Rivas, se emitió la orden de arresto y conducencia No. 590-2021-SAJ-00066 con fecha del pasado viernes. El maestro suspendido pertenece al lice Humberto Recio, de la regional 18, Distrito 03, de Neyba.

En ese sentido, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, tras conocer la situación, dispuso la suspensión inmediata sin disfrute de sueldo del maestro, acusado de supuesto estupro contra la alumna menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.

El ministro Fulcar, instruye al director de la Regional 18 con sede en Neyba, Alexander Colón Cedeño Florián, a Gianna A. Pérez Trinidad, directora Distrital de Educación en el Distrito No.18-03, con sede en Villa Jaragua, y a la directora del politécnico Profesor Humberto Recio, Sainra Justervina Rivas Ferreira a proceder en lo inmediato con la indicada suspensión.

“Haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley General de Educación No. 66-97, y vistos los artículos 93-107 del Estatuto del Docente, DISPONE: Se proceda a la suspensión inmediata sin disfrute de sueldo, del nombrado Sr. Carlos Genin Rivas Rivas, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 078-0014903-6, hasta tanto el Ministerio Público conjuntamente con las autoridades competentes, concluyan las investigaciones sobre la acusación que pesa sobre este en su calidad de docente del liceo Humberto Recio, de la regional 18, Distrito 03, en relación a la acusación de violación por estupro de una menor de edad, cuyo nombre se omite por causas legales. Dicha investigación se fundamenta en la orden de arresto y conducencia No. 590-2021-SAJ-00066 de fecha 12/03/2021”, expone el documento.