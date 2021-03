Danilismo se impone en la máxima dirección del PLD

Javier Flores

Santo Domingo, RD

“En mis evaluaciones he llegado a la conclusión de que no tengo otra alternativa más que asumir la responsabilidad que la historia pone en mis manos”, de esa forma concluyó su primer discurso el expresidente de la República, Danilo Medina luego de ser declarado por “aclamación” como presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Durante su discurso Medina dijo que tenía pensado “bajar la intensidad” de su actividad política al salir de su gestión de gobierno pero que en “su análisis” no contó con que el partido perdiera las elecciones presidenciales del pasado 05 de julio.

“Si el compañero Gonzalo Castillo hubiese sido el presidente de la República yo no estaría en este puesto agradeciendo la elección como presidente del partido, pero sé que el partido necesita del concurso de todos nosotros por lo menos en estos próximos cuatro años”, expresó.

De inmediato sometió a la plenaria del Comité Central, que el hasta ayer secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez fuera declarado como Secretario General Ad Vitam, lo cual fue aprobado a unanimidad.

A principios de año, Pared Pérez comunicó que no aspiraba a repetir su cargo como Secretario General por temas de salud y que no se le tomara en cuenta para repetir en el comité político, sin embargo apareció en la lista de los 115 que aspiraban a formar parte de los 45 miembros de ese organismo. “Al compañero Reinaldo se le convenció pero luego éste me llamó y me dijo que sus doctores le habían dicho que tenía que alejarse de todo lo que le cause estrés”, explicó Medina.

Mariotti sorprende

Luego de que Medina fuera elegido como presidente, se procedió a las votaciones para escoger el nuevo secretario general. Los tres candidatos fueron el exsenador por Monte Plata, Charlie Mariotti; el exministro de Educación, Andrés Navarro y el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara.

Debido a su cercanía con Medina, Jiménez Bichara era señalado como el favorito en la contienda, sin embargo Mariotti ganó con 455 votos (39.7%) contra su principal oponente, que obtuvo 408 votos (35.66%). Navarro quedó en tercer lugar con 281 votos (24.56%).

Luego de su victoria, el exlegislador expresó que su elección representa una victoria para esa organización.

“Con nosotros ganó el PLD y entonces lo único que tenemos que hacer es trabajar y más nada... nosotros contamos con el apoyo del compañero Navarro y con la veteranía del compañero Bichara, ahora somos un solo partido”, dijo Mariotti tras su elección en el cargo.

SEPA MÁS

Juramentación

Los dirigentes electos serán juramentados el próximo domingo en la plenaria de cierre del IX Congreso Joaquín Bidó Medina y se espera que Medina presente sus planes como nuevo presidente del PLD.

Presidenciables

Cinco de los dirigentes más votados ayer en la elección para el Comité Político del PLD han sido señalados con aspiraciones presidenciales, para las elecciones del año 2024.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reeligió ayer a todos los miembros de su actual Comité Político, según los resultados preliminares.

La lista dada a conocer la integran Francisco Domínguez Brito, 910 votos; Gonzalo Castillo, 838; Abel Martínez, Cristina Lizardo, Margarita Cedeño y Andrés Navarro, 771 votos, así como Francisco Javier García, Danilo Díaz, Rubén Bichara, Alejandrina Germán y Julio César Valentín, 737 votos.

Temistocles Montás, Domingo Contreras, Melanio Paredes, Miriam Cabral. Carlos Amarante Baret. Lucía Medina y Karen Ricardo, 580 votos. Además, Jaime David Fernández e Yvan Lorenzo, 557 votos; Alexis Lantigua, 543 votos; Armando García, 542 votos, Radhamés Segura, José Dantes y Víctor Suárez, 512 votos.

Tambiém Johnny Pujols, Gustavo Sánchez, Lidio Cadet, Alejandro Montás, Ramón Ventura Camejo, Radhamés Camacho, José Ramón Peralta, Margarita Pimentel, Rafael Paz, Simón Lizardo y Ramón “Monchy” Fadul, 441 votos, y Carlos Pared Pérez, 439 votos; Tommy Galán, Euclides Gutiérrez y José del Castillo.

De los miembros del Comité Político, solo Eduardo Selmán y Robert de la Cruz no fueron reelectos. Maribel Acosta y Rafael Hidalgo empataron en la última posición y fueron a una segunda ronda de votación. Finalmente ganó Hidalgo.

Ingresaron como nuevos Ricardo, Yván Lorenzo, Armando García, Juan Ariel Jiménez, Dantés, Víctor Suárez, Jhonny Pujols, Gustavo Sánchez, Margarita Pimentel, Rafael Paz, Simón Lizardo, Tommy Galán, José del Castillo, Rafael Hidalgo y Marrioti.

EN PUNTOS

No pasaron.

Figuras como el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Channel Rosa Chupany, y la exministra de la Juventud, Robiammy Balcácer no lograron ingresar al Comité Político, ya que fueron rechazados por el Comité Central.