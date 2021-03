TSA rechaza medidas cautelares pedidas por empresas en casos Teatro Agua y Luz y Hotel Nueva Suiza

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia interpuestas por las empresas de Consultoría Astur S.A. y Golden Star Hotel and Resorts S.R.L., arrendatarias del Teatro Agua y Luz y el Hotel Nueva Suiza, en Constanza, respectivamente.

El presidente del tribunal Diomedes Villalona determinó que la solicitud de medida cautelar interpuesta el 3 de noviembre del año pasado por la Consultoría Astur S.A. era improcedente ya que, no reunía los requisitos exigidos en la Ley 13-07, por lo que falló a favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Alegó que la arrendataria del Teatro Agua y Luz y sus instalaciones no ha realizado trabajos de remozamiento de ese bien inmueble de carácter público, y no evidenció las razones por las que al día de hoy este no ha recibido las remodelaciones contratadas.

Igualmente, consideró en su sentencia que no hay constancia de la existencia de un alto riesgo de que, en el transcurso del proceso, acontezca una situación fáctica o jurídica irreparable que deje sin efecto o haga perder el objeto al recurso contencioso principal.

Asimismo, destacó que el juez de lo cautelar no examina el fondo de la contestación y no se han establecido los hechos o indicado el contexto para que el tribunal pueda verificar el requisito del peligro en la demora.

La empresa Consultoría Astur, S.A., representada por su gerente Alan Omar Vargas García, a través de su abogado Eduardo Jorge Prats interpuso la solicitud de medidas cautelares en contra de Constataciones Públicas y su director general, Carlos Pimentel, el Ministerio de Hacienda y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corpohotels).

Al inicio de la actual gestión de la Contrataciones Públicas se emitió una resolución donde se anuló el proceso de licitación llevado a cabo por Corpohotels, por tratarse de un contrato de concesión ilegal a 25 años y no de arrendamiento como fue convocado.

El 25 de noviembre del año 2020, la entidad contratante (Corpohotels) emitió un informe en el que indica que Consultoría Astur, S.A. no había cumplido con la ejecución del contrato de arrendamiento.

El director de la DGCP, Carlos Pimentel, destacó que con dichas resoluciones el órgano rector ha actuado en defensa del patrimonio público, interés que fue lesionado en ambas licitaciones al comprobarse que se adjudicaron concesiones camufladas de alquiler.