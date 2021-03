Senador: Paliza se oponía al muro fronterizo en la oposición y ahora lo apoya

Paul Mattiasen

"Vivimos en una isla, ellos serán nuestros vecinos para siempre... Falta más creatividad que la de erigir un muro", eso comentó José Ignacio Paliza en el año 2015 cuando hablaba de cercar la frontera con Haití, pero hoy siendo ministro de la Presidencia lo ve como una tarea pendiente del Gobierno dominicano que se debe realizar para controlar, más que el trasiego de personas, el contrabando.

El senador Yvan Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, publicó una serie de tuits de Paliza, cuando estaba en la oposición y se oponía a la construcción del muro.

Decenas de tuits publicados por Paliza entre los años 2014 y 2015 muestran su clara negación a la construcción de un muro, alegando que eso no solucionaría el problema de la migración ilegal.

Inclusive, entre sus tuits, se observan varios debates con personas sobre la construcción del muro, como en la caso de Vinicio Castillo, con quien constantemente interactuaba a través de la red social.

Un gobierno populista cargado de incoherencias.

"@JosePalizaTu tienes un muro o verja con tu vecino y seguro tienes excelentes relaciones de amistad con ellos .Pero cada quién en su casa!", comentó Castillo, a lo que Paliza respondió: "@Viniciodiputado “Pero si el vecino tiene hambre, y su familia también, ¿cómo lo detendría? ¿Un muro sería suficiente?", replicó.

En todos los tuits publicados por Paliza, mantenía su posición de negación con respecto a la construcción del muro e impulsar "el libre comercio y el desarrollo de la frontera".

La posición de Paliza en ese entonces coincide en algunos puntos con lo dicho ayer por el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, quien expresó que "pueden construir cien mil muros y los Haitianos seguirán cruzando", alegando que el hambre y el "estado fallido" haitiano mantendrán la migración ilegal.

Quién también se expresó en contra de la construcción de un muro fue el actual director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovaton, quien también en un tuit del 2014 opinó sobre ello. "Proponer un muro fronterizo en año 2014 es simplemente una locura. Se pregunta uno si no estudian la historia? Eso no ha funcionado jamás", comentó Lovatón en la red social.

El presidente de la República, Luis Abinader, en su rendición de cuentas anunció la construcción de verjas perimetrales en varios puntos de la frontera, así como la implementación de dispositivos tecnológicos para evitar la migración ilegal de Haití.

La construcción tendría un costo superior a los 100 millones de dólares.

Esta es la posición ahora del ministro Paliza

Formalizar aún mejor los controles fronterizos es una tarea pendiente que tiene el Gobierno dominicano y que obliga no solamente al levantamiento en algunas áreas de barreras físicas, sino de componente tecnológico importante.

La valla o el muro fronterizo está en el proceso de diseñarlo y planificarlo “para proteger mejor nuestra frontera” afirmó entrevistado en el programa “El Día” del pasado lunes.

Su argumento para ”proteger” la frontera, es que no solo es el levantamiento físico donde hay mayor intercambio o mayor nivel de vulnerabilidad, sino que conlleva herramientas tecnológicas de alto nivel que existen hoy y tienen grandes resultados

Citó el caso del contrabando y como ejemplo dijo que en el mercado del cigarrillo el Gobierno deja de percibir alrededor del 50% de los impuestos. .

“El gobierno pierde la mitad de los impuestos de los impuestos del cigarrillo por el contrabando, y el trasiego de otros productos, En la medida que no tenemos fronteras fuertes eso nos genera impactos en otros órdenes no solo en el tráfico o en el flujo de individuos, sino en áreas que requieren una atención muy especial” indicó al señalar que el proyecto anunciado por el presidente Luis Abinader no es conlleva tiempo.