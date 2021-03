Abarrotan sitios de vacunación; Implementan sistema por citas

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El Ministerio de Salud Pública ve favorable am­pliar y colocar puestos fi­jos de vacunación contra el Covid-19 en estableci­mientos de salud especia­lizados e instituciones pri­vadas donde acude una gran cantidad de pacien­tes con comorbilidades y otras instituciones para abarcar a la mayor canti­dad de personas posible.

El doctor Daniel Rivera informó además que equi­pos de vacunación Covid se encargarán de llevar la ino­culación a las casas de adul­tos mayores o personas que tienen problemas de movili­dad y no pueden trasladarse a los más de 600 puestos fi­jos establecidos.

“Está contemplado lle­varlos a estos centros, in­cluso en varias institu­ciones privadas de salud actualmente están instala­dos puestos, porque inclu­so es más fácil para que la población acuda”, respon­dió el ministro de Salud Pública al preguntarle so­bre la propuesta hecha al respecto por Listín Diario en su editorial de ayer.

Señaló que, si el Ins­tituto Dermatológico o el Instituto de Cardiolo­gía quieren los puntos de vacunación en sus insta­laciones, eso es correcto porque ahí va la población que ya tiene problemas de base o comorbilidades y necesita la vacunación.

Respetar los turnos

No obstante, Rivera di­jo que lo que se quiere es que en esta etapa se cuide de vacunar a los que tie­nen más de 70 años. “No permitan que una perso­na de 40 o 50 años porque sea amigo se pueda vacu­nar, tenemos que proteger primero a los más adultos, hasta que le toque su tur­no”.

Recordó que toda la po­blación se vacunará y que el 15 de marzo llegará al país un millón de vacunas, pero que debe hacerse en el momento que le toque a ca­da grupo poblacional aten­diendo al plan establecido.

105,000 vacunados

Al ser entrevistado mien­tras se encontraba en la sede del Área IV de Salud donde dio inicio a un re­corrido de supervisión del proceso de vacunación en el área, compuesta por 15 barrios y medio millón de habitantes, el doctor Rive­ra reveló que hasta la ma­ñana de ayer se tenía un total de 105,000 personas vacunadas contra el Covid en el país. La vacunación inició en el país el pasado 16 de febrero.

Expresó que en esa pri­mera fase no sólo se vacu­nó a médicos y enfermeras, sino que abarcó a todo el personal que labora en los centros de salud, entre ellos técnicos, gente de cocina, de mantenimiento, entre otros.

Llamó a la población a respetar los turnos para que se pueda proteger pri­mero a los mayores de 70 años, que son los más vul­nerables.

“Todo ese trabajo ya se hizo, pero la población debe saber que no debe quitarse la mascarilla y mantener las demás me­didas preventivas”, dijo Rivera, al reiterar que las personas que tienen chan­ce y juventud que esperen sus turnos, porque toda la población se va a vacu­nar. El área IV de Salud abarca un perímetro que va desde La Ciénaga hasta Cristo Rey. Cuenta con 47 Unidades de Atención Pri­maria (UNAP).

Dijo sentirse orgullo­so del esfuerzo que se está realizando en el proceso de vacunación y que para las personas que están en ca­ma, debe ir un equipo a va­cunarlos.

Se ha informado que para el 15 de este mes lle­garía al país otro lote con un millón de dosis de la vacuna contra el Covid, lo que afianzaría el pro­grama de inmunizaciones abarcando a mayores seg­mentos de población has­ta completar cerca de 8 millones os.

Solicitar el servicio

En torno a las personas con problemas de movi­lidad, la viceministra de Salud Colectiva, Ivelisse Acosta, dijo que las fami­lias que tienen un enveje­certe o persona con pro­blemas de movilidad y que por lo tanto no puede acu­dir a un puesto fijo de va­cunación, debe acercarse al puesto con la cédula de la persona, para que sea anotado y pueda recibir la vacuna en su hogar.

Acosta señaló que en caso de que la persona esté inscrita en alguna Unidad de Atención Primaria (UNAP) debe reportarse su caso al centro para que pueda recibir su vacuna. “Si no se informa y se solicita, no hay manera de que se pueda saber dónde hay una persona con esas condiciones”, expresó Acosta. Agregó que las personas que están hospitalizadas no deben ser vacunadas en ese momento, porque para inmunizarse no es recomendable estar cursando ningún problema de salud agudo.

POLICÍAS

Tras envejecientes.

Los policías y militares serán vacunados contra el coronavirus luego de que concluyan el proce­so con los envejecientes, informó ayer el director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González.

“Las vacunas empeza­ron con los médicos en los hospitales, ahora es­tamos con los enveje­cientes y posteriormen­te irán los policías y mili­tares”, expresó Sánchez González a periodistas.

No hay fecha.

Sánchez González no in­dicó en qué fecha inicia­ría esa etapa de vacuna­ción.

SEPA MÁS

Los presentes.

Durante la actividad de reconocimiento a los médicos fallecidos estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y la directora de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Carolina Serrata, entre otras personalidades del sector salud.