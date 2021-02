La palabra que usa el presidente Abinader cuando quiere hablar de madrugada con un funcionario

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader está muy de la labor que realizan sus funcionarios, a los que les da seguimiento de cerca.

Así lo hizo saber hoy el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, quien aseguró que el mandatario no tiene hora fija para comunicarse con ellos.

¿Estás?, es la palabra que le hace el saludo cuando Abinader quiere hablar de madrugada con un funcionario y sospecha que puede estar durmiendo.

“El hombre no para, no se detiene”, dice Lovatón.

Reveló que diario se le envían los números de las recaudaciones al mandatario, y que al principio de su Gestión en Aduanas lo hacía como de costumbre y en una ocasión duró varios días que no se lo enviaba, porque notó que él no leía los mensajes, pero que en una ocasión cuando se vieron en un encuentro le preguntó por qué no se los estaba enviando.

“Envíamelos, que yo los leo todos los días”, fue lo que le ordenó al funcionario. “El hombre está pendiente de su asunto”, dijo Lovatón.